PCゲームRagnarok Onlineのeスポーツ大会ROS 2026とRCC 2026が開催され、ROS 2026ではタイ代表MORNING STARが中南米代表を含む5チームを退けて無敗で4連覇を達成した。一方、RCC 2026ではインドネシア代表BRUTALが同国のNoNeedを下し優勝した。

船内ステージでは各部門のトーナメント組み合わせ抽選と使用マップの抽選が行われた。 PC版「RO」の地域代表チームが競う「ROS 2026」（Ragnarok Stars 2026）は，賞金総額6万5000ドル（約1030万円）を懸け，3次職業群による7対7のチーム対戦で実施された。

今大会にはタイ代表「MORNING STAR」，台湾代表「PHANTOM TROUPE」，韓国代表「BLACK ANGUS」，中国代表「HUNTER」のアジア4地域に加え，中南米代表としてブラジルの「VILLAINS」が初参戦し，計5地域・5チームが出場している。 3連覇中だった地元タイ代表「MORNING STAR」は，今大会も初戦の韓国代表「BLACK ANGUS」戦を皮切りに，中国代表「HUNTER」，台湾代表「PHANTOM TROUPE」を連破し，無敗のまま決勝へ進出。 夜の決勝では，敗者復活戦を勝ち上がってきた「PHANTOM TROUPE」との再戦を3-0のストレートで下し，地元の大歓声のなかで無敗のまま大会4連覇を達成した。

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一方の敗者復活戦では，初出場のブラジル代表「VILLAINS」が韓国代表「BLACK ANGUS」を破って3位（賞金1万5000ドル，約237万円）に入賞し，アジア勢が中心だったROSの舞台で中南米コミュニティの存在感を示した。 表彰式では「MORNING STAR」に優勝トロフィーと優勝賞金3万ドル（約474万円），さらにスポンサー特別賞（5万GOC Creditおよび7000 OneOne Credit）が贈られ，準優勝の「PHANTOM TROUPE」には賞金2万ドル（約316万円）が授与されている。