セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで11月27日0時から23時59分まで限定セールを開催。ゲーミングPCなど全10商品が対象となる。Ryzen 9 9950X3D2・RTX 5080搭載モデルは9万円引きの税抜78万9800円。RTX 5070やRTX 5060 Ti搭載モデルも割引販売する。

は、AMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2000GB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Silverケース、1000W 80Plus Gold電源を備えた上位構成だ。

通常価格879,800円から90,000円オフの789,800円（税抜）となり、送料無料で提供される。 は、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせたゲーム向け構成で、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、750W 80Plus Gold電源を採用する。 通常価格399,800円から26,000円引きの373,800円（税抜）で、こちらも送料無料となる。

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は、Intel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載し、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を備える。 通常価格428,800円から49,000円オフの379,800円（税抜）だ。 なお、今回のセールは3機種以外にも対象が用意されており、用途や予算に応じて選択肢を広げられる点が特徴だ。 ゲーミング性能を重視する層から、高性能なデスクトップPCを求める層まで、幅広いニーズに応える内容だという。