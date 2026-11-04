ROIROMが日東紅茶の新WEB CMに出演 ミルクとけだすティーバッグの謎解きムービー

アイドルデュオROIROMの本多大夢と浜川路己が、日東紅茶「ミルクとけだすティーバッグ」の新WEB CMに出演します。11月5日公開の作品では初の探偵姿を披露し、新曲MISTIAも起用されます。公式SNSでは複数のキャンペーンも実施されます。

アイドルデュオの ROIROM （ 本多大夢 、 浜川路己 ）が、 日東紅茶 の「 ミルクとけだすティーバッグ 」の新WEB CMでイメージキャラクターに起用されました。出演作は11月5日に公開される「 日東紅茶 × ROIROM こだわりも手軽さも、これで解決」編で、本多と浜川がグループとして初めて探偵の姿で登場します。

ムービーでは、名探偵のヒロムと新人助手のロイが、密室に残されたミルクティーの謎に挑みます。同ムービーの楽曲にはROIROMの新曲「MISTIA」が使われ、WEB CMの世界観に合わせた楽曲も見どころの一つになっています。

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ミルクとけだすティーバッグの仕組みを謎解きで描くWEB CM

WEB CMの舞台は、淹れたての茶葉が香る1杯のミルクティーが残された現場です。ところが現場には茶葉もミルクも見当たらず、ヒロムとロイは残されたわずかな手がかりをもとに、ミルクティーがどうやって作られたのかを探ります。

謎を追う過程で行き着く先には、意外な真相が用意されています。ティーバッグの中に茶葉とミルクが一緒に入っている構造を、ミステリーの形で楽しめる内容になっています。

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制作には、茶葉やミルクがなくても、茶葉が香るこだわりのミルクティーを手軽に、より日常的に楽しんでほしいという思いが込められています。商品の特長である手軽さと、おいしさへのこだわりを、ドラマ仕立ての映像で伝える狙いがうかがえます。

出演者が語るティーバッグの構造と手軽さへの評価

インタビューで、浜川路己はティーバッグの構造についての感想を語りました。浜川は朝によく同商品を飲んでいるとし、これから訪れる寒い季節にもぴったりだと述べています。手間が少なく作りやすい点も助かっていると話しました。

浜川はさらに、出先でも熱湯さえあれば、茶葉とミルクがなくてもミルクティーを作れる点を便利だと評価しました。そのうえで、味がおいしいことも含めて素晴らしい商品だと話しています。

一方、本多大夢は、自分で言うだけあってよく気づく方だと語りました。その例として、浜川が筋トレを始めた翌日に変化に気づいたエピソードを挙げています。ただし、浜川は髪色を変えたときや眉毛を整えたときには気づいてくれないと、本多はやや冗談めかして不満を口にしました。

二人のやり取りからは、商品の手軽さに対する評価と、ROIROMとしての日常的な掛け合いの両方がうかがえます。WEB CMの探偵役にも、こうした観察眼が生きているといえるでしょう。

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公開を記念した日東紅茶公式SNSのキャンペーン内容

日東紅茶は、WEB CMの公開を記念して公式SNSでキャンペーンを開催します。リポストすると、ROIROMおすすめの「ミルクとけだすティーバッグ」などが当たる企画が用意されています。

あわせて、対象投稿のリポスト数が3000リポストを超えると限定動画が解禁される「シークレットムービー公開ミッション」も実施されます。キャンペーンへの参加を通じて、ファンが新しい映像に触れられる仕組みです。

さらに、「ROIROMと探る 日東紅茶ミルクティー おいしさの秘密キャンペーン」も開催されます。「ミルクとけだすティーバッグ」シリーズと「ロイヤルミルクティー」シリーズを購入した際のレシートで応募すると、ROIROMの直筆サイン入りチェキやオリジナルグッズなどがもらえます。

WEB CMの公開日は11月5日で、キャンペーンはその公開を起点に展開されます。商品を実際に購入して応募する仕組みのため、ムービーを見たうえで手に取る機会にもつながるとみられます。