ROG、20周年記念限定コレクション『ROG Edition 20』を発表 ── 4つの特別カラーと最先端技術でゲーミングレガシーを継承

ASUSのゲーミングブランドROGが設立20周年を記念し、特別なカラーテーマと革新的技術を結集した限定コレクション『ROG Edition 20』を発表。ROG Black、ROG Red、Crystal Lens、Radiant Goldの4テーマでブランドの価値観を表現。グラフィックスカード、モニター、キーキャップ、Mini PCなど、ハイエンドPCビルダー向けの特別モデルを用意する。

ASUS のゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ ROG ）は、設立 20周年 を記念し、特別なカラーバリエーションと最先端のイノベーションを兼ね備えた限定製品コレクション『 ROG Edition 20 』を展開します。

このコレクションに採用された各デザインは、単なる外見上の差別化ではなく、ROGが長年にわたり受け継いできた核心的価値観そのものを表現しています。 力強さと精密さを象徴する『ROG Black』、熱き情熱の系譜を示す『ROG Red』、未知なる未来への視座を体現する『Crystal Lens』、そして上質なクラフトマンシップと勝利の瞬間の喜びを称える『Radiant Gold』--これらすべての要素が融合し、ROGの20年にわたるレガシーを具体的な形として結実させています。

『ROG Edition 20』シリーズのPCパーツは、PC自作愛好家やハイエンド構成を追い求めるビルダーのために開発されました。 強力かつ極めて安定した電源設計、冷却効率を大きく進化させた機構、そして記念すべき20周年のデザインを全て兼ね備え、 currently the highest峰のゲーミングPC構成を支える堅牢な基盤となります。 日本国内での発売が予定されている主な製品は、現時点で以下のラインナップが計画されていますが、正式発表までに変更される可能性があります。

グラフィックスカード：ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20、ゲーミングモニター：ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20、キーキャップ：ROG Keycap Mystery Box Edition 20、Mini PC：ROG NUC 16 Edition 20。 ROGというブランド名は、その読み通り『Republic of Gamers（ゲーマーの共和国）』に由来し、ゲームを愛する者同士が集まり、共に楽しめる国を作ろうという思想に基づいています。

ROGは常に革新的な技術の追求に注力し、『Start with People：人を中心に据えた製品開発』という理念のもと、さまざまな製品分野で高く評価され続けています。 ヘッドセット、モニター、イヤフォンなど、ゲーミングに関するあらゆるソリューションを提供するROGは、单に高性能なハードウェアを供給するだけでなく、ゲーマー同士のコミュニティと一体感を醸成する文化的な存在としても成長を続けています。

この20周年記念コレクションは、過去の功績を称えると同時に、未来へのさらなる挑戦を表明する意味を込めた、ROGの総合力を示す特別なシリーズと言えるでしょう





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ROG ASUS 20周年 限定モデル Edition 20 ゲーミングPC

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