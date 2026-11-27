フランス極右政党国民連合（RN）のジョルダン・バルデラ党首は、10代の頃にインターネット上で反ユダヤ主義的なメッセージを投稿していたとする新たな報道を否定し、これらは迫害キャンペーンだと非難した。メディアパルトとルモンドは、バルデラ氏が18歳の頃に交わしたプライベートメッセージの中で、シオニストや銀行界に関する陰謀論的な発言をしていたと報じている。バルデラ氏はこれまで、この種の疑惑に対して否定を続けてきた。

【11月27日 AFP】フランスの極右政党「 国民連合 （RN）」の ジョルダン・バルデラ 党首（31）は26日、10代の頃にインターネット上のやりとりで 反ユダヤ主義 的なメッセージを書き込んでいたとする疑惑の続報を否定し、「迫害キャンペーン」だと非難した。

バルデラ氏をめぐっては9月、2013年にフェイスブック上でユダヤ人に関する陰謀論的な発言をしていた疑惑が浮上。 バルデラ氏は疑惑を否定していた。 今回浮上したのはその第2弾だ。 調査報道サイト「メディアパルト」と日刊紙ルモンドは26日、バルデラ氏が18歳になった年に、高校時代の知人とフェイスブック上で交わしたプライベートメッセージの中で、他にも反ユダヤ主義的な発言をしていたとして、その内容を公表した。

Advertisement

メディアパルトは、9月に第1弾を報じた時点で第2弾についても把握していたが、情報提供者の身元を守るため、公表を控えていたと説明した。 このメッセージの中でバルデラ氏は、「銀行界を牛耳っているのはシオニスト（ユダヤ人の民族的独立と国家再建を目指す運動シオニズムを支持し、行動する人々）だ」と主張し、シオニストは「エルサレムを首都とする新世界秩序」を求めていると書き込んだとされる。