RKKCS、地方自治情報化推進フェア2026に出展 新総合行政システムと生成AI「おとなりさん」を披露

RKKCSが幕張メッセで開催された地方自治情報化推進フェア2026に出展し、新総合行政システムや生成AI型マニュアルシステムを紹介しました。2日間で延べ150名以上が聴講しました。

地方自治体と金融機関に自社開発のシステムを提供する株式会社 RKKCS （本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：金子篤）は、2026年10月27日（火）と28日（水）の2日間、 幕張メッセ で開催された「 地方自治情報化推進フェア2026 」に出展したと発表しました。フェアの主催は地方公共団体情報システム機構です。

RKKCSのブースでは、政府が進める自治体システム標準化の基本方針に則って新規開発した新総合行政システムを中心に展示しました。あわせて、生成AI型マニュアルシステム「おとなりさん」と、開発中の新サービスも紹介しています。

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新総合行政システムと標準化対応の概要

RKKCSがブースの中心に据えたのは、政府の自治体システム標準化の基本方針に則って新規開発された新総合行政システムです。同社は、クラウドネイティブな構成を持つこのシステムを来場者に示しました。

来場者からは、特にクラウドネイティブな新総合行政システムへの関心が高かったとRKKCSは説明しています。他社サービスとの連携や、今後の運用方針について質問が寄せられました。

生成AI型マニュアルシステム「おとなりさん」も、多くの来場者の関心を集めました。デモでは「自治体独自の業務を学習させることはできるのか」という質問や、「他団体の活用方法を教えて欲しい」という声が寄せられたと発表されています。

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これらの反応から、自治体の現場では既存業務と生成AIをどのように結びつけるかという点に関心が集まっていることがうかがえます。RKKCSのブースでは、標準化対応のシステムと生成AIの両面から説明が行われました。

ブース内プレゼンテーションと来場者の反応

RKKCSは、出展した2日間で全9回のブース内プレゼンテーションを実施しました。今回初めて紹介した「標準仕様書AI-Ready化エージェント」が、その中で説明されています。

プレゼンテーションでは、現在開発を進めている新サービス「データ利活用DX」や「住民向けAIチャットボットサービス」についても解説しました。開発中のサービスを会場で示した点も、今回の出展の特徴です。

2日間で、延べ150名以上の方がプレゼンテーションを聴講しました。来場者には行政関係者とベンダー関係者が多く含まれていたと、RKKCSは発表しています。

ベンダープレゼンテーションとAI講演の内容

RKKCSのベンダープレゼンテーションでは、RKKCSリサーチラボ フェローの須藤修東京大学名誉教授が登壇し、「AIと共に描く自治体の未来」をテーマに講演しました。

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須藤修教授は、急速に進化するAIの最新トレンドを整理したうえで、自治体DXの現状と課題を解説しました。さらに、日本政府が推進するガバメントAI「源内」の取り組みについても紹介しています。

参加者からは「世界のAI動向から自治体でのAI取り組みについて、幅広く学ぶことができた」「日本政府のAI利用動向について大変参考になった」といった感想が寄せられたとRKKCSは伝えています。

COLLISIONテーマに込めたエコシステム構築の方針

RKKCSは、今回のブーステーマを「COLLISION（コリジョン）」としました。生成AIをはじめとする技術トレンドが驚くべきスピードで進化している現状を踏まえた設定です。

同社は、この変化に乗り遅れることなく、既存の優れたサービスを柔軟に組み合わせながら、より迅速に高い価値を提供していく必要があると位置づけています。そのために求められているのは、エコシステムの構築だと説明しました。

今回の出展で示された新総合行政システム、おとなりさん、そして開発中の新サービスは、こうした考え方を具体的に示すものとして紹介されたものです。RKKCSは、他社サービスとの連携に関する質問が多かったことも、この方針と関連づけて受け止めています。

今回の発表では、今後の具体的なリリース日や次の展示会への出展予定は示されていません。RKKCSの取り組みを確認する際は、同社の公式発表を参照することが確実です。