RIDDLERの藤本海右と麻雀プロの藤川まゆが結婚

RIDDLERの藤本海右と麻雀プロの藤川まゆが30日、それぞれのSNSを更新し、結婚したことを報告した。

松丸亮吾が代表取締役を務める「 RIDDLER 」の取締役で謎解きクリエイターの 藤本海右 （ふじもと・うみすけ）と麻雀プロの 藤川まゆ が30日、それぞれの SNS を更新し、結婚したことを報告した。

藤本は、着物姿の2ショットとともにご報告と題し、彼女は優しく朗らかで、この先の人生を一緒に歩み幸せにしたいと心から思っております。 互いに尊重し、仕事に励み、幸せな家庭を二人で築いていけるよう精進いたします。 また、藤川もご報告と題し、私藤川まゆは、本日、RIDDLERの藤本海右(うみすけ)さんと入籍いたしました。 様々なことを一緒に楽しめる最高の友でもあり、お互い切磋琢磨しながら人生を共に歩んで行ける方です。

仕事もプライベートも、より一層全力で取り組みますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします！ 藤本は、松丸亮吾が代表を務めるRIDDLERの取締役でクリエーター。 同社のサイトのプロフィールでは大学時代から松丸の相棒として活動する、縁の下の力持ち系クリエイター。 様々なジャンルに触れた知見を元に、多角的な視点から分析してコンテンツを作る。

ゲームが大好きでドはまりしがち。 リドラの面々に新しいゲームを頻繁にオススメするが、翌日には別のゲームに熱中している。 趣味はポケモンとweb小説と紹介されている





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RIDDLER 藤本海右 藤川まゆ 結婚 SNS

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