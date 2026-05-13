RGから細木HG事件の裏話

芸人RGから、細木HG事件の裏話が語られた。HGが自身のキャラをまっとうしていったところ、細木が激怒。テレビ史に残る瞬間となった。

レイザーラモンHG （C）ORICON NewS inc.本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描く ドラマシリーズ 。

細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。 出演したのは、南海キャンディーズの山里亮太、野性爆弾のくっきー！ 、レイザーラモンのRG、鬼越トマホークの良ちゃんの4人。 それぞれ細木のふん装姿で登場した。

そんな中で、RGから語られたのが、細木がHGに激怒した“事件”の裏話だった。 HGと細木をめぐっては、2005年放送の『ズバリ言うわよ！ 』にて、HGが自身のキャラをまっとうしていったところ、細木が「無礼な態度はやめなさい！ 」「アンタが私を否定している」と激怒。

テレビ史に残る瞬間となった。 YouTube番組の中で、RGは細木の姿のままで「HGちゃんに驚がくの事実を聞いてきたわよ。 あの子、私の前で腰を振って怒ったんだけど。 なんで怒ったのかというとね、HGちゃんが出る前にパペットマペットちゃんが来ていて。

パペットマペットちゃん、どの受け答えも全部、人形でやるから、その時から機嫌が悪かったらしい」と秘話を明かした。 芸人たちは知られざる舞台裏に爆笑となり、くっきーは「溜まっていたヤツが爆発したのね」と笑っていた。 RGは「全てはパペットマペットから始まった。 うしくん、カエルくんから」とかみ締めるように話していた





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