REJECTとNURO、産学連携プロジェクトで次世代クリエイターを育成-学生主体のプロモーション動画制作を実施

eスポーツチームREJECTとNUROが専門学校TECH.C.と連携し、学生が主体となってプロモーション動画を制作する産学連携プロジェクトを実施。2025年度は6チームが参加し、REJECTストリーマーYASを起用した動画を完成させた。

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する通信サービスブランド「NURO（ニューロ）」とともに、神戸・甲陽デザイン＆テクノロジー専門学校および福岡デザイン＆テクノロジー専門学校（以下、TECH.

C.）が実践する産学連携教育システム「企業プロジェクト」に参画したことを発表しました。eスポーツのさらなる発展には、表舞台で活躍するプロ選手だけでなく、舞台裏で彼らを支え、最高のパフォーマンスを発揮できる環境を築くクリエイターの存在が不可欠です。 本プロジェクトは、学生たちにプロの制作現場に近い環境での実践教育を提供し、未来のクリエイターを育成することを目的としています。 2024年度には、このプロジェクトを通じて学生たちのアイデアから「傀儡杯 Powered by NURO 光」が誕生しました。

イベントの制作から運営、クリエイティブデザインまでを学生が担当し、目隠しをしたストリーマーがVTuberの指示に従いながら対戦するユニークな形式で開催されました。2025年度の取り組みでは、学生たちはNUROのマーケティング担当者やREJECTメンバーから直接アドバイスを受けながら、プロモーション動画の企画立案から撮影、編集までを一貫して行いました。 福岡校と神戸校から全6チームが参加し、esportsプロマネジメント専攻やネット動画クリエーター専攻、スーパーCG&映像クリエーター専攻の学生が学科の垣根を越えて共創。

約2カ月に及ぶプレゼンテーションと審査を経て、最終選考を通過した学生たちは、REJECT所属のストリーマーYASを起用したプロモーション動画を制作しました。 学生たちは、クリエイターとしての表現追求とクライアント視点のわかりやすさの間に葛藤しながら、最適解を模索する重要性を学びました。 編集工程を見据えた撮影手法など、実務に基づいたプロの視座を養い、実践的なスキルを磨きました。 NURO担当者の益田氏は、「期待を超えるアウトプットでした。

福岡校の『尖った違和感』と神戸校の『即戦力として通用する構成力』は、どちらもNUROの可能性を広げる素晴らしいアイデアでした」とコメント。 REJECTは今後も、NUROとともにeスポーツを楽しむすべての人々と、彼らを支えるクリエイターの未来をサポートしていくと述べています。 本プロジェクトは、ゲームコミュニティの活性化にも寄与し、産学連携の新たなモデルケースとして注目されています





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