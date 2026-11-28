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RAZOR・剣「その熱が全てを動かす」 結成10周年、Zepp Shinjukuで貫く「まず自分が楽しむ」｜Infoseekニュース
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11月30日に結成10周年を迎えるヴィジュアル系バンド「RAZOR」。ギターの剣がスポニチのソロインタビューで、7
11月30日に結成10周年を迎えるヴィジュアル系バンド「RAZOR」。 ギターの剣がスポニチのソロインタビューで、7年ぶりの海外でのステージ、10年間の変化、そして節目のZepp Shinjukuへの思いを語った。
技術を磨きながらも、変わらず大切にするのは「等身大」の自分。 これからは音楽を通じて、ファンと「人生の彩り」を分かち合いたいという。 （ヴィジュアル系特集取材班）10月10日、タイ・バンコクでのライブを剣は笑顔で振り返った。 現地の観客は日本とは異なり、感情表現がオープン。
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日本から駆けつけたファンもその熱量に触れ、一緒に盛り上がったという。 海外でのライブは7年ぶり。 費用や移動などのハードルはあるが、年に一度でも機会を設けられればと考える。 行ってみたい国にはドイツやフランス、アメリカなどを挙げ、特に関心を寄せるのがブラジル。
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