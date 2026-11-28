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RAZOR・剣、新曲「I LOVE YOU」への戸惑いが確信に 結成10周年の感謝を込め、ファンと育てる一曲｜Infoseekニュース
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11月30日に結成10周年を迎えるヴィジュアル系バンド「RAZOR」。節目に向けてリリースされた新曲「ILOVEY
11月30日に結成10周年を迎えるヴィジュアル系バンド「RAZOR」。 節目に向けてリリースされた新曲「I LOVE YOU」は、激しさと切なさが交錯するサウンドに、ファンへの感謝を込めた一曲だ。
ギターの剣がスポニチのソロインタビューで明かしたのは、ストレートなタイトルへの戸惑いと、音の細部までこだわり抜いた制作の舞台裏。 そして、10年間の軌跡を刻んだ新曲をファンとともに育てていく思いだった。 （ヴィジュアル系特集取材班）タイトルを付けたのはボーカルの猟牙。 当初はその意図を聞いておらず、なぜRAZORがこれほどストレートな言葉を掲げるのか、疑問を抱いたという。
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数多くのアーティストが曲に冠してきた普遍的な言葉。 それだけに、簡単に口にしていいものなのかという思いがあった。 そして何より、剣自身が練り上げたサウンドも、その戸惑いを解消する大きな要因となった。 たどり着いたのは「これが俺たちRAZORなりのI LOVE YOUなんだな」という答えだった。
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