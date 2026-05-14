RADWIMPSの「前前前世」がアニメ映画の主題歌に選ばれる画期的なコラボレーション

2016年8月に公開された新海誠監督のアニメーション映画『君の名は。』の主題歌として書き下ろされた「前前前世」。この曲は、アニメ主題歌がヒットチャートを席巻する2020年代の「アニメとJ-POPの蜜月関係」の先駆けとなった。画期的だったのは、主題歌が作品の外側を飾るタイアップではなく、物語そのものを駆動するエンジンの役割を果たしたことだ。 楽曲は、映画と共に大きなセンセーションを巻き起こした。映画の国内興行収入は250.3億円を記録。当時の歴代興行収入ランキングで4位となる大ヒットだ。RADWIMPSもこの曲のヒットを機に一躍全国的な知名度と人気を獲得した。 主題歌起用の発端は、もともとRADWIMPSの大ファンだった監督側からの強い希望だった。プロデューサーの川村元気が両者を結びつけ、初稿段階の脚本を受け取ったRADWIMPSの野田洋次郎が「前前前世」を含む何曲かのデモを書き上げ、新海監督に渡した。楽曲は映画のストーリー構成にも影響を与えた。通例では主題歌はエンドロールやオープニング映像と共に流れることが多い。しかし新海監督は受け取った主題歌を物語の流れの中に組み込んだ。台詞も変わった。疾走感あふれる「前前前世」が流れる時に、主人公たちの心情も高揚し、ストーリーが加速する。そういうミュージカル的な設計になった。だからこそ、両者のコラボレーションは単に主題歌を作るだけのことに終わらなかった。『君の名は。』では劇伴全曲もRADWIMPSが担当した。バンドサウンドとオーケストラを融合した劇伴のアレンジも野田洋次郎自身が手掛けている。アニメ映画のサウンドトラックをロックバンドが全編担当し、しかもそれが1作品で終わらず、その後も長編で継続的にタッグを組む関係を築くというのは、きわめてユニークな事例だ。そういう意味でも、この曲のヒットは画期的な出来事だった。

2016年8月に公開された 新海誠監督 のアニメーション映画『君の名は。 』の主題歌として書き下ろされた「前前前世」。 この曲は、 アニメ主題歌 がヒットチャートを席巻する2020年代の「アニメとJ-POPの蜜月関係」の先駆けとなった。

画期的だったのは、主題歌が作品の外側を飾るタイアップではなく、物語そのものを駆動するエンジンの役割を果たしたことだ。 楽曲は、映画と共に大きなセンセーションを巻き起こした。 映画の国内興行収入は250.3億円を記録。 当時の歴代興行収入ランキングで4位となる大ヒットだ。

RADWIMPSもこの曲のヒットを機に一躍全国的な知名度と人気を獲得した。 主題歌起用の発端は、もともとRADWIMPSの大ファンだった監督側からの強い希望だった。 プロデューサーの川村元気が両者を結びつけ、初稿段階の脚本を受け取ったRADWIMPSの野田洋次郎が「前前前世」を含む何曲かのデモを書き上げ、新海監督に渡した。 楽曲は映画のストーリー構成にも影響を与えた。

通例では主題歌はエンドロールやオープニング映像と共に流れることが多い。 しかし新海監督は受け取った主題歌を物語の流れの中に組み込んだ。 台詞も変わった。 疾走感あふれる「前前前世」が流れる時に、主人公たちの心情も高揚し、ストーリーが加速する。

そういうミュージカル的な設計になった。 だからこそ、両者のコラボレーションは単に主題歌を作るだけのことに終わらなかった。 『君の名は。 』では劇伴全曲もRADWIMPSが担当した。

バンドサウンドとオーケストラを融合した劇伴のアレンジも野田洋次郎自身が手掛けている。 アニメ映画のサウンドトラックをロックバンドが全編担当し、しかもそれが1作品で終わらず、その後も長編で継続的にタッグを組む関係を築くというのは、きわめてユニークな事例だ。 そういう意味でも、この曲のヒットは画期的な出来事だった





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