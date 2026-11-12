RADWIMPS野田洋次郎、映画『汝、星のごとく』主題歌を生歌唱

RADWIMPSの野田洋次郎氏が12日、横浜流星、広瀬すず出演の映画『汝、星のごとく』の舞台挨拶に登壇。主題歌『夕星-ゆうづつ-』の生歌を披露し、楽曲制作の背景を明かした。

ロックバンド RADWIMPS のリードシンガーである 野田洋次郎 氏が12日、東京内の会場で開催された映画『 汝、星のごとく 』の大ヒット御礼舞台挨拶に登場した。同イベントには、主演の 横浜流星 さん（30）と 広瀬すず さん（28）も共演し、三人で壇上に立った。この場において、 野田洋次郎 氏は映画のために書き下ろされた主題歌『夕星-ゆうづつ-』を生歌唱で披露し、会場を盛り上げた。

映画『汝、星のごとく』の製作背景と楽曲

映画『汝、星のごとく』は、凪良ゆう氏の同名小説を原作としており、瀬戸内の孤島を舞台にしている。物語は、京都から転校してきた男子高校生と、そこで母親と暮らす女子高校生が出会い、恋に落ちるシーンから始まる。二人は抱える運命に翻弄され、15年間にわたる選択を迫られる展開が描かれている。

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この映画のため、RADWIMPSは主題歌として『夕星-ゆうづつ-』を書き下ろしている。舞台挨拶において、野田洋次郎氏は楽曲制作のエピソードを明かした。彼は、タイトル曲『汝、星のごとく』の制作を終えた時点で、自身がこの作品とどう向き合うべきかを見出したと振り返る。

野田洋次郎氏によれば、タイトル曲では様々な気持ちを言葉にし尽くしたという。その後、映画のクライマックスでスクリーンに流れる最後の楽曲は何だろうかと考えを巡らせ、『夕星-ゆうづつ-』の制作に至った。二曲を監督の藤井道人氏に聴かせた結果、一月ほどの協議を経て、『夕星-ゆうづつ-』が主題歌に採用されることになった。

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俳優たちの反応とパフォーマンス評価

生歌唱のパフォーマンスを受けた主演二人は、その衝撃と感動を言葉で表した。横浜流星さんは、楽曲が持つ力強さを実感したとコメントしている。また、歌を聴きながら二人の人生がよみがえってくるような感覚を覚えたとし、非常に幸せな時間を過ごせたという感想を述べた。

広瀬すずさんも同様に高い評価を下した。彼女は「最高でしたね」と語り、この舞台挨拶を通じて幸せな時間をいただいたと笑顔で応えている。RADWIMPSの音楽が、映画の世界観と俳優たちの感情描写に深く寄り添っていることが、この反応からも窺える。

映画のテーマと音楽の融合の意義

『汝、星のごとく』は、青春の純粋な恋と、それに伴う苦悩や選択を描いている。野田洋次郎氏が制作した二曲は、それぞれ異なる心情や物語の段階を象徴していると考えられる。タイトル曲は制作過程での自分自身の向き合い方を表し、主題歌は物語の結末への決意や感情の集約を表現している。

監督の藤井道人氏と野田洋次郎氏の長い協議は、この音楽が単なる背景音ではなく、映画の核となる要素であることを示している。一月もの時間をかけた選定プロセスは、作品のクオリティを高めるための重要なステップであったと言える。俳優たちの反応からも、その効果が発揮されていることが確認できる。

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今後の上映スケジュールとファンへの期待

現在、映画『汝、星のごとく』は順調にヒットを記録しており、今回の舞台挨拶もその一環として行われた。RADWIMPSの音楽と横浜流星、広瀬すずの演技が相まって、映画の魅力がさらに広まっている。野田洋次郎氏の生歌唱を通じて、楽曲の生きた力を観客に伝える試みは成功を収めた。

今後は、各地での上映スケジュールに合わせて、さらなる舞台挨拶やイベントが行われる可能性がある。ファンの間では、主題歌『夕星-ゆうづつ-』への関心も高まっており、映画鑑賞後に楽曲を振り返る視聴者も増えている。RADWIMPSの音楽が、映画『汝、星のごとく』の成功に大きく貢献している状況は続くものと見られる。