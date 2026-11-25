大戦略シリーズ開発者によるR-TYPE TACTICSへの思い入れと、両シリーズをまたいだクロスオーバーDLCの開発秘話やバランス調整の意図を語るインタビュー。

私が『 R-TYPE TACTICS 』に触れたのは、約20年前のPSP版のときです。 当時はまだ社会人1年目かそのあたりで、 大戦略 のことを勉強中でしたので、 大戦略 スタッフとしてではなく、いちユーザーとしての感想になるんですけれども。

もともと『R-TYPE』は遊んでいたので、最初は『R-TYPE』のキャラクターゲームのようなイメージを持っていたんです。 でも実際にプレイして一番感じたのは、SF戦記もののシミュレーションゲームとして、ものすごくよくできているということでした。

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黒木さんが『R-TYPE TACTICS』を遊んでくれていたのは、すごく嬉しいです。2007年に最初の『R-TYPE TACTICS』を発売した当時は、『R-TYPE』の人気を借りた形だけのシミュレーションゲームのように見られがちだったんですけど、作っている側は本格的なシミュレーションゲームにしたいという思いがありました。 大戦略側としては、R戦闘機などの地球連合の兵器もバイドも地球圏で活動できるので、基本的には地球で戦っていただこうと考えています。

ただ、『R-TYPE』は第1作の設定からして今の時代から150年以上後の世界ですし、バイドに至っては数世紀後の兵器も平気で出てくるので、真っ向勝負では基本かなわない、圧倒的なんですよ。 『R-TYPE TACTICS』のほうも、舞台は地球でやろうと思っています。 戦車も出したいので10式とか、あとはイージス艦とか。 時代背景を考えれば、未来兵器のほうが有利なのかもしれませんが、意外と現代の兵器を相手に苦戦する要素がないと、ゲームとしては面白くないかなと。

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これは無料DLCです。 平岡さんと揉めたときに、無料DLCで、というところだけは非常に仲良く合意が取れました（笑）。 お互いにどちらがおもしろいものを作れるかという勝負なので、たくさんの方に遊んでいただきたいですから。 まず絶対に入れなければいけないのが波動砲ですね。

波動砲といえばチャージなんですけど、このチャージが『R-TYPE TACTICS』ではかなりいい感じにシミュレーションゲームに落とし込まれているんです。 これをそのまま大戦略で再現させていただくのも良いのですが 悔しいので変えたいと考えています。 でも、思いつかなかったらオマージュするかもしれない（笑）。 そういう感じで頭を悩ませています。

数字がひとつ違うだけで、「このユニットはラプターと同じくらいの機動力がある」とか、比べられちゃいますからね。 アローヘッドとラプターが比べられるわけで、これはなかなかですよ。 本当にF-2やF-35と戦うことになるので、圧倒的にこちらが有利な面もありながら、意外と苦戦するというバランスが面白そうだと思っています。 おそらく「MI-C.A.

D.O. 」ですね。 確かに大戦略シリーズでは、いわゆるおまけ兵器のようなものがたびたび登場しています。 ただ、私個人として、また現在の弊社の感覚としては、内輪ネタのように突然オリジナルの超兵器が説明もなく登場しても、ユーザーさんとしては困惑する部分があると思うんですよ。

昔とはノリも違いますし。 古くからのシステムソフトファンにはおなじみ「MI-C.A. D.O. （Multi purpose Intercepter-Computer Assisted Direct Operation）」。

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こんななりだがレールガンやら、作品によってはレーザーとか重力制御ユニット積んでたり敵が異星勢力だったり「戦闘妖精・雪風」か『エースコンバット3』から来たのかな？ って機体コラボは作っていても楽しいんですよ。 プレッシャーもありますけど、お祭りっぽいところがある。 でも『大戦略』と『R-TYPE TACTICS』のコラボは、正面からぶつかっている感はありますね。

お互いのユニットの良さをどう再現しようか、という感じで。 僕にとって『大戦略』は憧れのタイトルで、金字塔みたいなところがあるんです。 だからコラボが実現できるのは結構鳥肌もので、制作者冥利に尽きるというか、「すげえ、大戦略とコラボできる」という感じですよ。 正直、あまりシステムソフト・ベータさんの前で言いたくないですけど（笑）。

ある意味、偶然でもあり必然でもあると思うんですけど、『R-TYPE TACTICS』にしてもHEX型のシステムを採用されていますし、我々の『大戦略』シリーズは、もともとボードゲームでやっていたようなものが原型にあるわけです。 どちらかというと昔ながらのシステムのように思われることが多いと思うんですよね。 『大戦略』にも、もともとECM、対ミサイルの電子戦の要素がずっと入っているんですけども、現行の『大戦略』ではこれを簡略化した「ミサイル防御」というシステムになっていて、ミサイル武装による攻撃であれば問答無用で防御力に補正がかかる仕組みなんです。

僕はもともと2007年に『R-TYPE TACTICS』を作るとき、土日はずっと『大戦略』をプレイしてルールを作っていたんです。 その中で、『R-TYPE TACTICS』のゲーム性に合う要素を検討していったんです。 2007年当時でも、HEXやターン制というのは、シミュレーションの最新の流れからするとちょっと古いルールだったんですけど、遊んでもらいたいゲームに合っていたので採用しました。 だから、今から『大戦略』のシステムに影響を受けるというところは、もう20年前にすでに受けているので、あまりないんですけど（笑）。

羨ましいと思うのは、実在する兵器でやっているところ。 それと、やっぱりマップのスケールですね。 『R-TYPE TACTICS』はマップをギュッと凝縮してあるんですけど、『大戦略』はよりリアルなスケールに合わせているところは、実在する兵器を配備して攻略している感が強く出ます。 そこは『R-TYPE TACTICS』では出せない魅力だなと思っています。