RØDE Captureアプリのダイレクトコネクト機能とデュアルカム撮影の詳細

ロード製ワイヤレスマイクをレシーバーなしで直結する「ダイレクトコネクト」や、前後カメラ同時録画の「デュアルカム撮影」など、RØDE Captureアプリの新機能を解説します。

音響機器メーカーの RØDE は、スマートフォン向け動画制作アプリ「 RØDE Capture」に複数の先進的な機能を追加しました。このアップデートにより、ユーザーは受信機を使用せずにロード製ワイヤレスマイクをスマートフォンへ直接接続できる「 ダイレクトコネクト 」機能を利用できます。また、プロフェッショナルなオーディオコントロールや、メインカメラとインカメラを同時に収録する「 デュアルカム撮影 」などの実装も特徴です。

レシーバー不要のダイレクトコネクト技術

RØDE Captureアプリの最も注目すべき新機能は、「ダイレクトコネクト」です。この機能は、対応するRØDEワイヤレスマイク送信機を、スマートフォンの専用受信機（レシーバー）を介さず、Bluetooth等の通信規格を通じてスマートフォン本体へ直接ワイヤレス接続することを可能にします。これにより、従来のようにスマートフォンの底面端子にレシーバーを挿し込む必要がなくなります。

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レシーバーという物理的な中継デバイスが必要なくなることで、ジンバルへの搭載やポケットからの出し入れといった操作が極めてスムーズに行えるようになります。圧倒的な身軽さを維持しながら、プロクオリティの高音質ワイヤレス収録を実現することが可能です。接続されたRØDEマイクの入力ゲイン調整はもとより、音割れを防ぎ音量を自動で最適化する「GainAssist（ゲインアシスト）」や「ノイズリダクション（環境ノイズ低減）」といった高度なオーディオ処理を、アプリの画面上から直接設定できます。

音声制御と映像設定の統合的操作性

RØDE Captureアプリは、音響メーカーならではの直感的なオーディオコントロールを提供することで、撮影環境に応じたクリアな録音を手軽に行えるよう設計されています。ユーザーは、撮影画面内でフレームレート、解像度、アスペクト比の切り替えなどの基本的な映像設定も変更可能です。これらの設定とオーディオ処理が一つのアプリケーション内で統合されているため、複雑な機器間の連携を意識することなく、一貫した制作フローを構築できます。

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特に「GainAssist」機能は、周囲の音量変動に合わせて自動的に最適な入力レベルを維持するため、急激な声量の変化や環境音の影響を受けにくい安定した録音品質を保証します。また、「ノイズリダクション」機能は、風切り音や背景雑音を効果的に低減させることで、インタビューや屋外ロケなど、音響環境が不安定になりやすいシーンでもクリアな音声データを確保するのに役立ちます。

デュアルカム撮影によるSNSコンテンツ制作効率化

対応機種においては、スマートフォンのメイン（背面）カメラとセルフィー（前面）カメラを同時に起動し、1画面に収めた「デュアルカム撮影」にも対応しています。これは、街歩きVlog、インタビュー、リアクション動画、レビュー動画など、被写体と撮影者の表情を同時に捉えたいSNS向けショート動画の制作効率が劇的に向上することを意味します。画面構成としては、画面を均等に2分割する「スプリット」モードや、小窓で自分を映す「ピクチャー・イン・ピクチャー（PiP）」モードに対応しており、視覚的なバランスを自由に調整できます。

このデュアルカム機能により、従来別々のカメラで撮影していた被写体側と自分自身側の映像を、同一デバイス上で同期して記録することが可能になります。編集工程でのタイムライン合わせの手間が省けるほか、ライブ感や臨場感を重視する現代のソーシャルメディアコンテンツにおいて、重要な視覚的要素である撮影者の反応をリアルタイムで記録できる点が大きな利点です。

NDI Castを用いた配信現場での活用可能性

さらに、配信現場で活躍する「NDI Cast」機能も実装されました。これは同一ネットワークを経由して低遅延かつ高品位な映像を伝送できるIP映像規格「NDI」に対応した機能であり、ビデオスイッチャー「RØDECaster Video（ロードキャスタービデオ）」をはじめとするNDI対応RØDE機器へ、スマートフォンの映像をワイヤレスで直接送信できます。これにより、スマートフォンを簡易的な中継カメラやサブカメラとして本格的な配信システムに組み込むことが可能になります。

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NDI Cast機能では、「Separate（セパレート）」モードを選択することで、前面カメラと背面カメラの映像を2系統の独立したNDIストリームとして個別に送信できます。これにより、スイッチャー側で2台のカメラとして個別に切り替えや割り当てが可能となり、より多角的な映像構成を実現できます。当該機能を利用する場合は、同一ネットワーク上にスマートフォンと無線LANルーターなどのワイヤレスネットワーク接続が可能な機器が必要です。また、受信側の機器である「RØDECaster Video」等は、ネットワークへ有線で接続を行う必要があります。この有線接続による安定性が、配信時の映像途切れや遅延を防ぐ鍵となります。