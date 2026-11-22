俳優の原菜乃華と堤真一が親子を演じる、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『もうパパ！』（毎週日曜 後10：15）の最終話（第8話）がきょう22日に放送される。

同作は、原が地上波全国ネットのゴールデン・プライムタイム連続ドラマで初主演を務め、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）を手がけた脚本家・吉田恵里香氏が、完全オリジナルで書き下ろす令和のヒューマンファミリードラマ。

娘・紀子（原菜乃華）の動画配信がバズったことから、“家族の幸せな日常”で再生数を稼ぐ父・良詫（堤真一）と、父に「NO」と言えない娘を通じ、SNS社会の光と影を描く。 動画炎上の災い転じ、紀子をはじめ、子どもたちと福子（矢田亜希子）の仲は修復。 陽日（岩瀬洋志）の内定取り消しも回避される。 だが、良詫（堤真一）が単独でアップした謝罪動画については、火に油を注ぐ結果となり再炎上。

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周囲から人が離れ、孤独になった良詫は、思い余って遺書動画を撮影し始める。 その時、予告なく「タラちゃんねる」で生配信がスタート。 画面に一人映る紀子が、「心底ムカついています！ 」と怒りをぶちまけ始める！

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世間の無責任な悪意、そして父への複雑な想い――傷つきながらも逃げずに前を向こうとする紀子の叫びは大きな反響を呼び、ネットを騒然とさせる。 登録者数は再び100万人に到達。 紀子の配信を見て、たまらず自宅へ駆け戻った良詫。 激しく揺れ動くコメント欄と向き合う中、良詫はある大きな決意を固める。