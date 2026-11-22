FANTASTICSが22日、都内で、FANTASTICSコンプリートブック「PRISM」（幻冬舎）刊行記念イベントに出席した。デビュー8年目を迎えた今年は、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

FANTASTICSが22日、都内で、FANTASTICSコンプリートブック「PRISM」（幻冬舎）刊行記念イベントに出席した。 デビュー8年目を迎えた今年は、所属するLDHが掲げる「PERFECT YEAR」でもある。

この1年は初のベストアルバム発売、全国アリーナツアーの完走、レーベル移籍第1弾シングルのリリース、そしてコンプリートブックの刊行と精力的に活動してきた。

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「デビューさせていただいて、2020年にコロナでツアーが中止になったりとか、結構他のことでもいろいろご心配をおかけしたこともたくさんあったと思います」とすると、「でもそんな中でいつもついてきてライブで盛り上がってくださったり、イベントでたくさん騒いでくれるのを見ると、僕らが一番元気をもらっている」と最大級の賛辞を送った。2年後の10年目を「節目の年にもなると思うので、ここから2年、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っております」と静かに、だが熱い意気込みを示した。 中島颯太（27）は「FANTASTICSがいろんな場所でFANTASTICSという名前ではち切れることができた1年だった」とした。

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また、中尾さんが生前大切にしていた「SUNFLOWER」を名に冠したツアーを行ったことを「僕たち9人にとってもすごく大切なものだった」とし、「SUNFLOWERツアーで得た感情をそのまま来年につなげて、そして今後にもつなげていきたい」とした。