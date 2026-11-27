プレスリリース “360度カワイイ”が叶う「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」に、ZOZOTOWN限定カラー「ピンク」が新登場

株式会社クレイツ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：貝塚弘幸、以下クレイツ）のセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」の「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」に、ZOZOTOWN限定カラーのピンクが新登場。

淡くやわらかな大人かわいいニュアンスピンクを採用し、バッグやポーチに入れて持ち歩きたくなるデザインに仕上げました。2026年11月27日（金）より、クレイツ公式ZOZOTOWN店にて限定発売中です。 ）は、グローバルな視野・独自の視点で技術開発したビューティーツールを展開するヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*へアケア家電メーカーです。1976年のパンチパーマ開発から始まり、イオンドライヤー・アイロンを開発、発売。2000年代に入るとファッション雑誌を筆頭に“巻き髪ブーム”が到来。

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カリスマ美容師とのコラボアイロンの大ヒットでトレンドヘアの歴史に大きな影響をもたらしました。 自然の力を応用し独自開発したクレイツイオン技術は、国内外で多くの特許や商標を取得。 世界中の美容師やヘアメイクアップアーティストから高く評価され、国内外の俳優、アーティストたちのバックステージを支えるブランドとして変わらぬ信頼を寄せられています。 また、クレイツのセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」では、 Z世代のファッションアイコンである著名人とのコラボレーションアイテムも展開しています。