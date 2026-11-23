CEROは前作『リバース』と同じ「C」、コンテンツアイコンには「ギャンブル」が加わりました。

について、北米のレーティング機関ESRBが「T（Teen／13歳以上対象）」を付けたことがわかりました。 日本のCEROレーティングも、PlayStation Storeで前作『リバース』と同じ「C（15才以上対象）」と表示されています。

ESRBのデータベースによると、本作の区分は「T」です。 理由として挙げられている表現は「Blood（流血）」「Language（言葉遣い）」「Mild Suggestive Themes（軽度の性的な示唆）」「Violence（暴力）」の4つ。 前作『ファイナルファンタジーVII リバース』の理由表記にあった「Use of Alcohol and Tobacco（飲酒・喫煙）」は含まれていません。 米Xboxストアの商品ページも現在は「TEEN」の表示に更新されていて、理由表記もESRBと同じ4つです。

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本作のレーティングが注目されたのは8月下旬のことです。 米Xboxストアの商品ページに、ESRBの審査が終わる前の仮表記として「Rating pending, likely Mature 17+（審査中・17歳以上対象となる見込み）」と書かれていることがわかり、海外メディアの