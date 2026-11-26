愛知県のジブリパークの魅力を凝縮した展覧会「ジブリパーク展」が、2027年2月11日から5月14日まで、神奈川県の横須賀美術館で開催される。同館の開館20周年を記念したもので、チケットは11月27日…

『千と千尋の神隠し』ハク竜、神奈川県の横須賀美術館で2027年2月11日から5月14日まで開催される「ジブリパーク展」で展示へ （C）Studio Ghibli 愛知県のジブリパークの魅力を凝縮した展覧会「ジブリパーク展」が、2027年2月11日から5月14日まで、神奈川県の横須賀美術館で開催される。

同館の開館20周年を記念したもので、チケットは11月27日正午より発売される。 スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設「ジブリパーク」。 開園に合わせて開催された「ジブリパークとジブリ展」（2022～25年）は、制作資料や試作品を中心に、ジブリパーク誕生の舞台裏を紹介する展覧会だったが、新たな「ジブリパーク展」は“遊べる”がテーマ。 貴重な資料の展示はもちろん、大人も子どもも「みて、さわって、まわって楽しい」体験型の展示を充実させる。

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「ジブリの大倉庫」にある「子どもの街」をモチーフにした展示で、床にはジブリパークのポスターを模したすごろくのマスが描かれ、来場者自身がコマとなって、思い思いに進んでいく。 建物や風景の写真を撮ったり、設置されたゲームで遊んだりと、本展ならではの仕掛けが随所に盛り込まれている。