グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈が23日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「歴代ミスFLASH集合表紙号が購入できるのは本日(23日)23:5… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「歴代ミスFLASH集合表紙号が購入できるのは本日23:59までです ブロマイドも付き」と伝え、水色ひもビキニ水着ショットを公開した。 さまざまなポーズをとり、バスト、くびれなどの曲線美を際立たせた。

ファンやフォロワーからも「歴代ナンバーワン」「センターにふさわしいです」「可愛いくて美し過ぎる～」「たまらないくらい可愛すぎ」「ワァーオー」「究極セクシー」「かわえろ」「超絶大胆」「スタイル最高」「物すごいスタイル」「パーフェクト」「ダイナマイト」「見惚れてしまいます」「おへそがめちゃくちゃ可愛い」「お腹周り最高」「Gorgeous angel」「女神」などのコメントが寄せられている。 鈴木は埼玉県出身。 日大芸術学部音楽学科サックス専攻卒。09年、グラビアデビュー。

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同年9月には初のイメージDVD発売。11年には「ミスFLASH2011」グランプリを獲得し、出場者で結成の「G☆Girls」に参加。15年の「第3回AKIBA TOKYO COLLECTION」グランプリ。

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「週刊プレイボーイ」の企画で「美尻番付」（15年）「おっぱい番付」（16年）「クビレ番付」（17年）のいずれも横綱に選出され“胸・腰・尻の3冠”達成。 「ミス・ワールド・ジャパン2018」審査員特別賞。25年には「グラビアン魂アワード」みうらリリー賞（功労賞）受賞。 カレンダーは26年で現役グラドル最多記録を更新する15年連続発売。 女優としてもNHK大河ドラマ「八重の桜」、テレビ朝日系「仮面ライダーフォーゼ」、ネットフリックス映画「シティーハンター」などに出演。

特技はサックス、ピアノ、ハイキック、ハンドスプリング。 身長167センチ。 バストは96センチIカップ。 血液型AB。 愛称「ふみにゃん」。