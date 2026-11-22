グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（36）が22日までに、自身のXを更新。水着ショットを投稿した。「この前開催された初参加の特別限定イベントの時のオフィシャル… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「この前開催された初参加の特別限定イベントの時のオフィシャルショット」とつづり、ピンクのビキニ水着姿を公開。 くびれだけでなく、バックショットではヒップラインなどの曲線美も披露した。

鈴木は埼玉県出身。 日大芸術学部音楽学科サックス専攻卒。09年、グラビアデビュー。 同年9月には初のイメージDVD発売。11年には「ミスFLASH2011」グランプリを獲得し、出場者で結成の「G☆Girls」に参加。15年の「第3回AKIBA TOKYO COLLECTION」グランプリ。

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「週刊プレイボーイ」の企画で「美尻番付」（15年）「おっぱい番付」（16年）「クビレ番付」（17年）のいずれも横綱に選出され“胸・腰・尻の3冠”達成。 「ミス・ワールド・ジャパン2018」審査員特別賞。25年には「グラビアン魂アワード」みうらリリー賞（功労賞）受賞。 カレンダーは26年で現役グラドル最多記録を更新する15年連続発売。 女優としてもNHK大河ドラマ「八重の桜」、テレビ朝日系「仮面ライダーフォーゼ」、ネットフリックス映画「シティーハンター」などに出演。

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特技はサックス、ピアノ、ハイキック、ハンドスプリング。 身長167センチ。 バストは96センチIカップ。 血液型AB。 愛称「ふみにゃん」。