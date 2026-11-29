グラビアアイドルでタレントの橋本梨菜（33）が29日、都内で「橋本梨菜2027カレンダー」発売記念イベントを開催した。鮮やかな小麦肌が持ち味の「日本一黒いグラ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

鮮やかな小麦肌が持ち味の「日本一黒いグラドル」。 今年は初めてとなる カレンダー のための全ページ撮り下ろしとなった。 自慢の小麦肌は健在だが、「YouTubeの企画で『黒引退』みたいなのを出して変なニュースになっちゃいましたけど、今は『日本一黒い』ではなく自分の中で心地良いカラーを保っている」と以前に比べて日焼けは抑えめだという。

「真っ白になれることは多分ないけど、水着が似合うカラーを保っているつもりです」と話した。 これまでに世界29カ国をめぐるほどの海外旅行好きで、「来年は30カ国目に行きたい。30カ国目だからというわけではないけど、ずっとイタリアに行きたい。 海外とグラビアが好きなのは変わらないので、他の子が行かないような国で撮影したい」と2027年の目標を掲げた。 これまでに最も衝撃を受けた国はインドだったといい、「カルチャーショックを受けることもあるけど、建物がすてきだし、タージマハルは人生で一番すごい建物だった」と熱弁。

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続けて「アラジンみたいな人が好きで、アラジンみたいな人を探しにインドに行った。 プリンセスになりたいし宮殿にも住みたい」と壮大な夢を語り、「（以前から石油王と結婚したいと言っているが）変わっていない。 石油王がまだ見つからないので、紹介してください。 本当に城に住みたいし虎とか飼いたいので」と報道陣に迫り、笑いを誘っていた。