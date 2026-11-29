“日本一かっこいい男子中学生”を決めるコンテスト『男子中学生ミスターコン2026』が28日、都内で行われ、全国で各予選を勝ち抜いた15人のファイナリストの中から、新潟県出身の中学1年生・小柳丈さん（…

『男子中学生ミスターコン2026』グランプリ・小柳丈 （C）ORICON NewS inc. “日本一かっこいい男子中学生”を決めるコンテスト『男子中学生ミスターコン2026』が28日、都内で行われ、全国で各予選を勝ち抜いた15人のファイナリストの中から、新潟県出身の中学1年生・小柳丈さん（こやなぎ・じょう/13）がグランプリに選ばれた。

グランプリ受賞の感想について聞かれると、「一番は嬉しい気持ちです！ 家族に本当に嬉しい報告をして、楽しく過ごしていきたいです」と笑顔。 ミスターコンの出場を通じて得たのは「努力することの大切さ」。

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「努力してこそ、このような結果が出た時に嬉しくなるので、やっぱり努力するのが大切なんだと思いました」と改めて学んだという。 今後について「やりたい職業を決めるために、いろんな活動に参加したり、いろんな取材にも参加したい」と意欲を見せる小柳さん。 憧れの存在は藤井風だといい「藤井風さんが歌を歌ってみんなを元気づけられるように、僕は俳優になってみんなを元気づけられるようなになりたいです」と目標を語ってくれた。