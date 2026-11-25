Dark Machine Gamesは11月24日、ローグライト・クライミングゲーム『White Knuckle』向けに大型アップデートを配信した。これを受けて本作は、同時接続プレイヤー数が過去最高を記録する人気となっている。

デベロッパーのDark Machine Gamesは11月24日、ローグライト・クライミングゲーム『White Knuckle』向けに大型アップデートを配信した。 これを受けて本作は、同時接続プレイヤー数が過去最高を記録する人気となっている。

『White Knuckle』では、サブストラクチャー17と呼ばれる施設内を舞台に、地下1万メートルの底から這い上がって脱出することを目指す。 左右の手を動かして壁を伝い、また施設内のさまざまなオブジェクトも利用しながら、上へ上へと登っていくのだ。 道中ではアイテムを入手でき、インベントリにて管理しながら状況に応じて使用する。 たとえば、スタミナを回復させる食料や飲料、壁面に登る手がかりを作るピトンや、ピトンを強固に固定できるハンマーなど、多種多様なアイテムが存在。

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また、施設内には不気味な敵がおり、それに対抗するための武器なども用意されている。 このほか、プレイヤーに特定のバフ効果などを付与するパークやトリンケットを入手できる要素も存在。 また、プレイする中で獲得したクレジットなどを消費すれば、恒久的なアップグレードやコンテンツのアンロックをおこなえる。 本作は、PC（Steam）向けに2025年4月に早期アクセス配信が開始。

Steamのユーザーレビューにて、本稿執筆時点で約1万5000件のうち97%が好評とする「圧倒的に好評」ステータスを獲得するなど、非常に高い評価を得ている。 その後アップデートが重ねられる中で、サブストラクチャー17の新たなエリアの追加や、各種アイテムの追加などがおこなわれてきた。 そして今回、最新大型アップデート「The Core」が配信開始された。 内容としては、まず新エリアTHE COREおよびそのサブ区画4つが追加。

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このエリアは、サブストラクチャー17への電力供給を担っているとされ、機械によって自動的に制御されている。 そして道中では、タレットやドローンなどの防衛網が、登るプレイヤーを阻む。 また、新たな武器やパーク、トリンケット、恒久的アップグレードの追加も実施。 さらに、レアアイテムであるアーティファクトにはThe Scissors（ハサミ）が追加された。

The Scissorsは、主人公の手を切断するためのアイテムで、大幅な能力強化につながる一方で、アーティファクト以外のアイテムを保持できなくなる。 このほかのアップデートの詳細は