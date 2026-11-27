14回目となる今年の「CREATIVE HACK AWARDS」には、昨年の2.5倍を超える580作品が寄せられた。2026年11月19日（木）に開催された授賞式では、グランプリ、準グランプリをはじめ7作品が受賞。今年はどんな「ハック」にスポットライトが当たったのか、審査員の講評とともに振り返る。

審査を務めたのは、齋藤精一（パノラマティクス主宰／アブストラクトエンジン代表取締役）、笠島久嗣（イアリンジャパン取締役／プロデューサー）、佐々木康晴（電通グループ グローバル・チーフ・クリエイティブ・オフィサー）、クラウディア・クリストヴァオ（Head of Brand Studio APAC at Google）、福原志保（アーティスト）、塩田周三（ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役）、藤倉麻子（アーティスト）、筧 康明（インタラクティブメディア研究者／アーティスト／東京大学大学院情報学環教授）、川島桃香（画家／ CREATIVE HACK AWARD S 2025グランプリ受賞）の9名だ。

この作品は人類学の実験なのか、ゲーム理論の実装なのか、あるいは人体実験や医療機器なのかと、いろいろ考えました。 ポジティブな行為も、ネガティブな行為も、攻撃的な行為もできる装置で、非常にハックアワードらしい作品だと思います。 男女ふたりのパフォーマーが、15分かけてテンポを落としながら同じ動作を繰り返す作品。 ケンカに見えた動作が、やがて抱き合ったり花束を差し出したりする仕草に見えてくる。

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タイムパフォーマンスを「アンハック」する試みだ。 授賞式の最後に、審査員の齋藤精一は「14年間を振り返ると、『ハック』という言葉の意味はだいぶ変わりました」と総評。 始めたころは「ハックにはポジティブな意味もあったの？ 」と受け止められていたが、いまでは「アイデアをハックしよう」が「違う角度からアプローチしよう」という意味で使われるようになったという。