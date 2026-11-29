俳優・佐野勇斗（M!LK）が主演を務める日本テレビ系1月期日曜ドラマ『ディアマミー 俺たちの母ちゃんは、殺された。』がこのほど、クランクインを迎え、佐野と當真あみが制服姿で撮影をスタートさせた。

『ディアマミー 俺たちの母ちゃんは、殺された。 』クランクインを迎えた（左から）佐野勇斗、當真あみ（C）日本テレビ本作は、同局系人気ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』『放送局占拠』を手掛けた制作チームによるオリジナル作品。

かつてテレビのドキュメンタリー番組で「強く優しい家族の象徴」として全国に知られた十和田家。 父親が失踪し、母親一人で6人の子どもたちを育て上げた「肝っ玉母ちゃん」がある日、謎の死を遂げた。 それから10年後、番組がスペシャル特番として復活したことを機に、「母ちゃんは、殺されたんだ」という事実が判明する。 刑事となった次男・康二（佐野）を中心に、子どもたちは母の死の真相を解明するために動き出す。

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西相模野警察署刑事部捜査一課の刑事で人情派の6人兄妹の次男・十和田康二役を演じる佐野と、兄妹とは断絶しながらも母の死の真相を調べ続けるフリーライターの次女・十和田次美役を演じる當真がクランクインを迎えた。 クランクインにあたって、佐野は「ここまでくるのに3時間40分かかりました（笑）。 みなさん朝早くて眠いと思いますが、気合を入れて頑張っていきましょう。 よろしくお願いします」と現場を盛り上げ、當真は「久しぶりに制服を着て、ちょっと別の緊張もあるのですが、楽しくできたらと思っています。 よろしくお願いします！ 」とコメントした。