NHK連続テレビ小説「ブラッサム」（月～土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で主人公の夫・木村保を演じる俳優の金

NHK連続テレビ小説「ブラッサム」（月～土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で主人公の夫・木村保を演じる俳優の金子大地（30）が27日、同局「あさイチ」（月～金曜前8・15）に生出演し、看板コーナー「プレミアムトーク」に登場。

俳優人生における二つのターニングポイントを明かした。 96年に北海道で生まれた金子。18歳の時に札幌で開催されていた芸能事務所の全国オーディションに参加。

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「周りが受けに行ってたので僕も…」ときっかけこそ軽い気持ちだったと話すも、本気で受かりに行ったことを明かした。 そして見事合格し、高校卒業を機に上京した。 上京後に出会ったのが仲良しの俳優・三村和敬。 この出会いが一つ目のターニングポイントであると話した。