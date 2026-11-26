慢性骨髄性白血病の治療を続けているモデルのネイボール（36）が、25日までにブログを更新。フィットネス大会出場を報告した。「白血病で痩せた身体から鍛えて、フィ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「白血病で痩せた身体から鍛えて、フィットネス大会に出ました！2024年2月、僕は白血病で入院することになり、今も闘病中ではありますが、約1ケ月で退院することができました！ その頃の体重はすっかり落ちてしまい、身体は本当に細くなっていました」とつづり、マスクを着用した病室での写真をアップした。

続けて「そんな僕を一番近くで支え、背中を押してくれたのが妻でした。 『やってみなよ！ 』と応援してくれたおかげで、退院後にジムへ通い始めることができました」とし「ゼロからのスタートで大変なこともたくさんありましたが、1年間コツコツと積み重ねた結果、念願だったステージに立つことができました！ 会場にはトレーナーさんや家族も応援に駆けつけてくれて、ステージ上で思いっきり感情を爆発させることができました ちなみに、客席で見ていた妻は感動して泣いていました笑」とステージの写真をアップ。

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鍛えられた上半身を披露した。 さらに「入院していた頃の細い身体や、この1年間の頑張りを一番近くで見てくれていたからこそ、ステージに立つ姿を見て込み上げるものがあったのだと思います。 支えてくれた妻には感謝しかありません」と感謝を伝え「来年の大会に向けて、さらに一回りも二回りも大きくなった身体を見せられるように、また今日から頑張ります！ 」と意気込んだ。