「令和の峰不二子」と称されるモデルでインフルエンサーの阿部なつき（27）が21日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを投稿した。「ストレートヘア♡」と… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「ストレートヘア♡」と題し、「白トップスとデニムの日は、さらっとストレートに」と白のトップスにデニムをコーディネートしたファッションだけでなく、ストレートのロングヘアショットをアップした。

「ReFaからいただいた『リファストレートアイロン プロ』を、使ってみたよ この日はお出かけ前に、髪を少しずつ分けて毛先までアイロンを通してみました。 毛先にほんのり丸みを残した、自然なストレートの仕上がりがお気に入り♡ 白いデザインも上品で、、鏡の前に置いてあるとちょっと気分が上がるの 普段のヘアセットに使えるものだから、美容好きな友達へのクリスマスプレゼントにも良さそう」とつづり、ヒップラインなどの曲線美も際立つさまざまなポーズを披露した。

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阿部は埼玉県出身。15年12月に「盛り上がりすぎてヤバおか Popteen大阪冬祭り2015」の「Popteenモデルオーディション」でグランプリに選出され芸能界デビュー。17年にはABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。 」第1弾に出演。 その後は英国のロンドン芸術大進学などを理由に休業。 コロナでリモート授業となり帰国。

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TikTokやインスタグラムなどのショート動画投稿が明石家さんまの目にとまるなどして取り上げられ知名度が上昇。22年8月には1st写真集「i am natsuki」を発売するなど美貌やスタイルの良さが注目を浴び「令和の峰不二子」と称された。 ファッションショーなどにも出演。25年には配信ドラマ「キューティーハニーBELOVED ENEMY」で主人公のキューティーハニー／如月ハニー役を演じるなど活躍の幅を広げている。 趣味は美容、ゴルフ、旅行。 身長160センチ。 血液型O。