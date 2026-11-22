世界を熱狂させたNetflixシリーズ『イカゲーム』に出演した、韓国俳優のイ・ビョンホン（56）の妻、イ・ミンジョン（44）が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。イ・ビョンホンに隠れ…

イ・ビョンホン （C）ORICON NewS inc. 世界を熱狂させたNetflixシリーズ『イカゲーム』に出演した、韓国俳優のイ・ビョンホン（56）の妻、イ・ミンジョン（44）が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。

イ・ビョンホンに隠れて夜食を食べようとする様子や、長男と仲良く食べる様子を公開した。 韓国の自宅でミッションに挑戦した際は、長男には「『できれば寝る前に何か食べて寝ないように』といつも言っているので、夜に何かを食べているところを見つかったら気まずい状況ではある」と話すも、長男に見つかってしまい、仲良く食べることに。 食事をしていると、冷蔵庫にビールがないことに気が付き、肩を落とす。 しかし、すぐにイ・ビョンホンへ“おつかい”をお願いすると、イ・ビョンホンはビールを数種類購入して帰ってくるという、優しい“夫”の素顔をのぞかせた。

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さらに、アメリカの家でもミッションに挑戦。 豪華なキッチン前で調理を始めるも、再び長男に見つかり、さらにイ・ビョンホンとも目が合ってしまう結末に。 気まずい空気が流れるも、イ・ミンジョンはイ・ビョンホンへ愛らしい笑みでごまかしていた。 夜食は、長男と仲良く食べるイ・ミンジョン。

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この姿に、ファンからは「ジュヌくん、モザイクで隠れててもリトル・イ・ビョンホンって感じがする」「BHがビールのお使いを あぁ、異次元のクラス」「BHが買ってきてくれるビール…羨ましいな……」「ママじゃなくてヌナみたい」などと反響が集まっている。