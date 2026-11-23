テレビ東京は12月5日深夜1時25分から全4回にわたり、料理番組『たべるししゃべるし』第2弾を放送する。

テレビ東京は12月5日深夜1時25分から全4回にわたり、料理番組『たべるししゃべるし』第2弾を放送する。 出演するのは、“酒蒸しハンバーグ”のレシピが約3億インプレッションを記録し、今年の「新語・流行語大賞」にもノミネートされるなど話題を集める料理家・長谷川あかりと、2年連続での紅白歌合戦への出場も決定した7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバーであり、映画やドラマ、ファッションシーンなどマルチな活動をする鎮西寿々歌。

NHK Eテレ『天才てれびくん』で“てれび戦士”として出会って以来、20年来の大親友だ。 そんな2人がつくって、たべて、しゃべるだけの料理番組『たべるししゃべるし』。 鎮西が長谷川のどこにでもありそうな部屋を訪れて始まる、20～30代女性のありのままの会話。 近況報告やただ2人が“最近思うこと”をぽつぽつとこぼしていく、日々の仕事から解放された親友同士がありのままの時間を過ごす、飾らない本音トークを展開する。

Also read 「DLSS 5」は本当にすごいのか？RTX 5090で話題のAI描画技術を実機検証！『風燕伝』で見えた意外な結果

長谷川が作る（※鎮西もアシスタントに大活躍）美味しそうな料理の数々も見どころ。 Season1では、2人の出会いのきっかけとなった「天才てれびくん」時代の思い出話に、鎮西がFRUITS ZIPPERのメンバーの動画を見て思わず涙してしまった話から、合宿免許や海外旅行の計画、そして確定申告の話まで。 フライパンの餃子をひっくり返せずワタワタしたり、2人で抜けないワインのコルクと格闘したりする。 本番組はテレビ東京の大森時生がプロデュースを担当。

Advertisement

さらに、第1弾に引き続き、「COCHO COCHO」や「ポッドフリックス」など話題の映像コンテンツを制作する株式会社チャビーが制作協力として参加している。 アートディレクションについても、岡本太玖斗氏がキービジュアルを含め番組全体を彩る。