マタラッツォ監督が招集24名を発表し、久保建英の先発復帰を予想。対するクリスタル・パレスでも鎌田大地のスタメン入りが期待される。両チームともケガ人・出場停止選手の事情を考慮した布陣となる。

マタラッツォ監督は 欧州リーグ の大一番に向け、24人を招集。 オドリオソラ、バレネチェア、ヤンヘル・エレーラ、アランブルがけがで招集外となった。 同紙は久保が2試合ぶりに先発復帰し、パブロ・マリンが右サイドバックで起用されると予想。

システムは4−4−2で、その先発メンバーはGK＝マレーロ、DF＝パブロ・マリン、ジョン・マルティン、サール、セルヒオ・ゴメス、MF＝久保、ゴロチャテギ、トゥリエンテス、ゲデス、FW＝スチッチ、オヤルサバルとなっている。 対するクリスタル・パレスは冨安健洋、リアド、サールがけが、ウォートンが出場停止で招集外になる予定。 同紙は鎌田大地が公式戦5試合連続でスタメン入りすると予想した。

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システムは4−3−3で、その先発メンバーはGK＝ヘンダーソン、DF＝カライリ、ディザジ、リチャーズ、ミッチェル、MF＝ヒューズ、ティンバー、鎌田大地、FW＝マクニール、マテタ、ジェレミ・ピノ。 ロンドンで初の公式戦に臨むRソシエダードは、スペインリーグで5位と上位につける一方、欧州リーグは4試合1勝2分け1敗、9得点4失点の勝ち点5で1次リーグ20位と低迷している。 イングランドでの公式戦通算成績は1勝4敗、2得点11失点と非常に悪い。 海外サッカー最新ニュース