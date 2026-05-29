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Ryzen AI 9 HX 470搭載の高性能ミニPC A9 MAX 詳細レビュー

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Ryzen AI 9 HX 470搭載の高性能ミニPC A9 MAX 詳細レビュー
Ryzen AI 9 HX 470A9 MAXミニPC
📆5/29/2026 8:38 AM
📰4GamerNews
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A9 MAXは、豊富なインターフェースと強力なAI処理能力を備えたミニPC。前面にUSB 3.2 Gen 2 Type-Aポート×4とヘッドセット端子、背面にUSB4×2、HDMI 2.1×2、2.5G LAN×2などを搭載。Ryzen AI 9 HX 470はRadeon 890M GPUと55 TOPSのNPUを内蔵し、Copilot+ PCに対応。Fan Modeで性能調整可能。

前面パネルには、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポートが4つと、4極3.5mmミニピンヘッドセット端子が備えられています。 これらは、マウス、キーボード、ゲームパッドなどの周辺機器を接続するのに十分な数です。

左端のUSBポートは、PCの電源がオフの状態でもスマートフォンなどのデバイスを充電できる給電機能を備えています。 一方、背面パネルには、電源コネクタ、USB4ポート×2、HDMI 2.1出力ポート×2、2.5G LANポート×2、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポート×1、USB 2.0 Type-Aポート×1が配置されています。 これほど多様なインターフェースは、一般的なノートPCや携帯型ゲームPCでは見られない特徴であり、デスクトップPC並みの拡張性を実現しています。

特にUSB4ポートは40Gbpsの高速データ転送に対応し、外部GPUや高速ストレージの接続に適しています。 HDMI 2.1は4K/120Hzや8K/60Hzの映像出力をサポートし、ゲームやクリエイティブワークにも十分対応可能です。2.5G LANポートは高速有線ネットワークを提供し、オンラインゲームや大容量ファイル転送で威力を発揮します。 内部には、AMDの最新モバイル向けプロセッサであるRyzen AI 9 HX 470を搭載しています。

このCPUは、Zen 5アーキテクチャに基づく高性能コアと、RDNA 3.5世代の内蔵GPU「Radeon 890M」を統合しています。 GPUは最大12コアを備え、エントリーレベルのディスクリートGPUに匹敵するグラフィックス性能を発揮します。 さらに、専用NPUを内蔵しており、最大55 TOPSのAI処理性能を提供します。 これにより、Microsoftが提唱するAI対応PC「Copilot+ PC」の要件を満たし、Windows 11のAI機能をフル活用できます。

NPUは、画像処理、音声認識、リアルタイム翻訳などのタスクを効率的に処理し、CPUやGPUの負荷を軽減します。 Ryzen AI 9 HX 470のTDPは標準で28Wですが、PCメーカーが冷却性能に応じて15～54Wの範囲で設定可能なcTDP（Configurable TDP）にも対応しています。 本製品A9 MAXでは、UEFIの「Fan Mode」機能により、CPUとGPUの性能をカスタマイズできます。 Fan Modeは3種類の動作モードを提供します。

静音を優先するSilent Modeではファンノイズを最小限に抑え、標準的なNormal Modeではバランスの取れた性能を発揮し、最高のパフォーマンスを求めるPerformance Modeでは処理能力を最大限に引き出します。 これにより、ユーザーは使用環境に応じて騒音と性能を調整できます。 実際のベンチマークテストでは、デュアルチャネルメモリ構成において、標準品質設定（デスクトップPC相当）で、スクウェア・エニックスが示す快適動作の指標である8000をわずかに超えるスコアを記録しました。

これは、軽量な3Dゲームやクリエイティブアプリケーションであれば、問題なく動作することを示しています。 ただし、ハイエンドゲームや負荷の高いレンダリング作業には、外部GPUの追加が推奨されるかもしれません。 全体として、A9 MAXは、コンパクトな筐体に充実したインターフェースと強力なAI処理能力を備えた、多用途なミニPCです。 リモートワークやホームエンターテイメント、軽量ゲームまで幅広いシーンで活躍するでしょう

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Ryzen AI 9 HX 470 A9 MAX ミニPC Copilot+ PC Radeon 890M

 

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