データセキュリティ企業Rubrikは、Microsoft 365 Copilotにおける脆弱性と、それを悪用する攻撃手法ChatMateを説明会にて公開した。この攻撃はリモートプロンプト実行の一種で、文書に隠された指示によりCopilotを操作し、コード実行用のサンドボックスから脱出させた上で、攻撃者とCopilotの間に双方向のチャネルを確立する。脆弱性はCVE-2026-32193として採番され、Microsoftは修正済みのため利用企業側の対応は不要である。

データ セキュリティ 企業 Rubrik は2026年11月18日、東京で開催された セキュリティ カンファレンス「CODE BLUE 2026」に合わせて記者説明会を開いた。 MicrosoftのAIアシスタント「 Microsoft 365 Copilot 」（以下、Copilot）の調査を通じて発見した脆弱性と、それを悪用する攻撃手法「ChatMate」を解説した。

登壇したのは、同社のリサーチ部門Rubrik Zero Labsのオリー・ラハヴ（Ori Lahav）氏（セキュリティリサーチャー）だ。 脆弱性は既にMicrosoftが修正しており、Copilotの利用企業側の対応は不要だという。 ChatMateは、ラハヴ氏らが「リモートプロンプト実行」（Remote Prompt Execution：RPE）と名付けた種類の攻撃だ。 文書に隠した指示でCopilotを操り、コード実行用のサンドボックスから脱出した上で、攻撃者とCopilotを直接つなぐ双方向のチャネルを確立する。

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前提にあるのは、AIアシスタントに共通する3つの条件だ。 メールやファイルを読み取って操作を代行する「特権アクセス」、読み取る対象に不正な指示が紛れ込み得る「信頼できないコンテンツ」、データが外へ出て行く経路になる「外部との通信」を指す。 この3条件の重なりは、Webフレームワーク「Django」の共同開発者、サイモン・ウィリソン（Simon Willison）氏が2025年に示した枠組み「Lethal Trifecta」（致命的な3要素）として知られる。

ラハヴ氏は「AIの有用性を高めるために必要な3つの要素が、まさにリスクを作り出している」と指摘する。3つの条件はいずれも拡大を続けており、重なり合う領域も広がっているという。 説明会で披露された約35秒のデモでは、被害者が一見普通の文書をCopilotにアップロードすると、攻撃者が別の画面から被害者のCopilotへのアクセスを確立した。 攻撃者が「パスワードが記載された文書を全て書き起こせ」「個人的な会議のサマリーを出せ」といった指示を入力すると、被害者のCopilotがそれに回答する。

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被害者の画面には、自分がアップロードした文書への無害な回答が表示されるだけで、裏側の動きに気付く手掛かりはない。 脱出の起点となった脆弱性は「CVE-2026-32193」として採番された。

「Microsoft Azure」のコンテナランタイムに存在したパストラバーサルで、CVSSスコアは8.8（高）と評価されている。 Rubrik Zero Labsは2026年2月にMicrosoftのセキュリティ対応組織MSRCに報告した。 Microsoftは2026年4月にサーバ側で修正を完了し、この報告に4万8000ドルの報奨金を支払った。 ラハヴ氏は本研究を2026年8月の「Black Hat USA 2026」でも発表している。

なぜサンドボックスは破られたのか。 質疑応答でラハヴ氏は、AI向けのサンドボックスについて「原則的には従来の封じ込め環境と同じものだ」と述べた上で、今回は攻撃対象領域が本来必要な範囲より広過ぎたことが脱出につながったと説明した。 Copilotのコードサンドボックス自体はインターネットに接続できない設計だったが、その下層にあるKubernetesノードが接続可能な状態だった。