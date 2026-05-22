Russia-origin Flipper Devices in Dubai: Open-source Linux, dual ARM, Wi-Fi, Ethernet, and 5G platform

Flipper Devices, founded by Pavel Zonov in Russia, has its headquarters in Dubai. Flipper Zero, their flagship product, has gained popularity among security researchers and hardware enthusiasts. They have raised about 480 million USD through their Kickstarter campaign and sold over 100 million units, generating a cumulative total of over 1.5 billion USD. Flipper Zero specializes in offline protocols like NFC and infrared, whereas Flipper One is an open-source Linux platform that handles network layers such as Wi-Fi, Ethernet, and 5G. Both products have different purposes and goals. Flipper One incorporates an ARM processor with 8 cores, and the RK3576 ARM, which runs Linux, comes with 8GB RAM and a Neural Processing Unit (NPU). Flipper One's RP2350 MCU handles tasks such as display, power management, and button input, even without initiating Linux. Flipper One includes Gigabit Ethernet x2, Wi-Fi 6E (2.4/5/6GHz), and USB Ethernet, which can be expanded with M.2 modules for 5G, LTE, and satellite communications (NTN). Flipper One's Developer Portal is open to the public. It includes internal design documents, discussions, and incomplete specifications. In addition, they are working on a complete Linux kernel for the RK3576, collaborating with electronics firm Collabora. However, they also face financial and technological risks such as RAM chip supply.

Flipper Devices は Rusya出身のエンジニア、パヴェル・ゾフナー氏が創業したハードウェアメーカーで、現在は ドバイに拠点を置く。 主力製品 Flipper Zero は、セキュリティ研究者やハードウェア愛好家を中心に人気を集めている。2020年のKickstarterキャンペーンで約480万ドルを調達して製品化し、これまでに約100万台、累計1億5000万ドル超を売り上げた。

Flipper ZeroがNFCや赤外線などの近距離のオフラインプロトコルに特化しているのに対し、Flipper OneはWi-FiやEthernet、5Gなどのネットワーク層を扱うオープンなLinuxプラットフォームとして位置付けられており、両製品に上位・下位の関係はなく、それぞれ異なる用途向けに設計されている。 ハードウェアには、China Rockchip製の8コアSoC「Rockchip RK3576」と英Raspberry Pi開発の「RP2350」マイクロコントローラを組み合わせたコプロセッサ構成を採用する。

Linuxが動作するRK3576には8GBのRAMとNeural Processing Unit（NPU）を搭載し、ローカルでのLLM実行にも対応する予定。 RP2350はディスプレイや電源管理、ボタン入力などを制御し、Linux非起動時でもデバイスを操作できる点が特徴だ。 ネットワーク機能はGigabit Ethernet×2、Wi-Fi 6E（2.4/5/6GHz）、USB Ethernetを標準搭載し、M.2モジュール経由で5GやLTE、衛星通信（NTN）の追加も可能だ。

同社はまた、製品のプロセスそのものを公開する「Flipper One Developer Portal」と立ち上げた。 内部の設計ドキュメントや議論、未完成の仕様書を含むWikiを一般公開し、ハードウェア、Linuxカーネル、ファームウェア、UIなど各分野でコミュニティからの貢献を募っている。

またLinux kernel開発企業の英Collaboraと協力し、RK3576の完全なメインラインカーネルサポートを目指しているが、RAMチップの調達問題など財務および技術面のリスクも抱えており、ゾフナー氏は「率直に言って、私たちは本当に怖い思いをしている」と語った





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