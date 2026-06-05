Russia Porcelain Company Noble Traders Presents at 'Interiors Lifestyle 2026' International Trade Fair

Noble Traders, a trading company that represents the Russian porcelain brand Imperial Porcelain Manufactory, will be exhibiting at the 'Interiors Lifestyle 2026' international trade fair from June 10 to 12, 2026, at Tokyo Big Sight. Founded in 1744 by the order of the Russian Emperor in Saint Petersburg, Imperial Porcelain Manufactory has been contributing to the development of Russian porcelain culture for over 280 years. With its high-tech and artistic skills, which are still being passed down, the brand's works have captivated collectors and tableware enthusiasts worldwide. Noble Traders, which has introduced European tableware brands to Japan, has focused on the Russian porcelain brand as a representative of the Russian porcelain culture. The company started distributing the brand in Japan in 2017. In the Japanese market where European porcelain is widely appreciated, Imperial Porcelain Manufactory is expected to attract the attention of hotel and restaurant operators and tableware enthusiasts as a brand that possesses rich colors and decorative expressions unique to Russian porcelain.

280年以上の歴史と伝統を誇るロシア磁器の魅力を、法人市場へ向けて提案 貿易商社ノーブルトレーダース株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：辻典之、以下 ノーブルトレーダース（株））が日本販売代理店を務める、ロシアの名窯「インペリアルポーセリン（ Imperial Porcelain Manufactory ）」は、2026年6月10日（水）から12日（金）まで東京ビッグサイトで開催される国際見本市「インテリア ライフスタイル 2026」に出展いたします。1744年、ロシア皇帝の勅命によってサンクトペテルブルクに創設されたインペリアルポーセリンは、280年以上にわたりロシアの磁器文化を牽引してきた名窯です。

皇室御用達窯として培われた高度な技術と芸術性は現在も受け継がれており、その作品は世界中のコレクターやテーブルウェア愛好家を魅了し続けています。 ノーブルトレーダース（株）では、ヨーロッパを中心としたテーブルウェアブランドを日本に紹介してきた経験から、ロシア磁器文化を代表するブランドとして本ブランドに着目。2017年より日本国内での取り扱いを開始してまいりました。

以後、ヨーロッパ陶磁器が広く親しまれてきた日本市場において、インペリアルポーセリンはロシア磁器ならではの豊かな色彩や装飾表現を持つブランドとして、ホテル・レストラン関係者やテーブルウェア愛好家を中心に関心を集めています。 今回の展示会では、インペリアルポーセリンを代表する「コバルトネット」をはじめ、伝統的な意匠と現代的な感性が融合したコレクションをご紹介いたします。 繊細な筆致による絵付けや手仕事による豊かな表現は、単なるテーブルウェアにとどまらず、空間そのものに物語をもたらします





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