Rockstar Gamesの組合つぶし指控、 employees form union amid layoffs

Rockstar Gamesが機密漏洩を理由に社員を解雇したことを巡り、IWGBは組合つぶしと反論。2026年5月に「Rockstar Game Workers Union」が正式成立し、業界の労働環境改革を目指す。

Rockstar Games は、機密漏洩に関与したとして特定の社員を解雇したと主張している。 しかし、イギリス労働総連合（ IWGB ）は、この解雇が組合活動への報復であると強く反論している。

IWGBは、組合承認に向けた重要な節目である「組合員率10％」を達成した直後に、組合員が解雇されたことを指摘し、「最も露骨で残忍な組合つぶし行為だ」と批判した。 この騒動の過程で、他の従業員の組合加入も加速し、2026年5月には正式に組合が成立した。 結成された組合の名称は「Rockstar Game Workers Union」で、これはIWGBの一部として活動していく。 Rockstar Game Workers Unionは公式声明で「これは、当団体の公式発表の仕方として計画していたものではありませんでした。

組合員31人を解雇する露骨な組合つぶしが行われましたが、これらの大量解雇でも私たちの組合はつぶされず、これまで以上に大きく、強くなっています。 解雇後まもなく、組合員率は再び10％の基準を超えました。 ゲーム業界は急速に変化しています。 成功物語の裏には、解雇、燃え尽き症候群、約束の破棄といった悲劇があります。

今、私たちはかつてないほどの不況に直面しています。 業界は変わらなければなりません。 そして、私たちは共にそれを実現していきます」と述べ、解雇への抗議と産業改革への決意を表明した。 この組合の結成は、ゲーム開発業界における労働者の権利を巡る闘いの中で重要な里程標となりつつある。 Rockstar Gamesと組合側の対立は、今後も注視されるだろう





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