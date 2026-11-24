Recustomerは、EC特化型データ連携SaaS CoreLinkを提供するハックルベリーのパートナープログラムに参画し、個別開発の負担を軽減しながらEC事業者向け購入後体験支援プラットフォームの導入を促進する。

Recustomer 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柴田 康弘、辻野 翔大、以下「 Recustomer 」）は、株式会社 ハックルベリー （本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「 ハックルベリー 」）が提供するEC特化型データ連携SaaS「CoreLink」のパートナープログラム「CoreLink Partner Program」に参画したことをお知らせいたします。

本参画を通じて、個別開発を必要とするECシステムとのデータ連携を効率化し、返品・交換、注文キャンセル、配送追跡などの購入後体験を支援する「Recustomer」の導入を推進します。 これにより、システムの制約によって購入後体験の改善を諦めていたEC事業者にも、より柔軟な導入環境を提供し、ECにおける顧客体験の向上を目指します。 一方、EC事業者ごとにシステム環境は異なり、独自に構築されたECシステムや既存の基幹システムを利用している場合、新たなサービスを導入する際に個別のシステム開発が必要となることがあります。

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こうした開発に伴う工数やコストは、サービス導入や顧客体験の改善を進めるうえでの課題となっています。 Recustomerは、返品・交換、注文キャンセル、配送追跡などの購入後体験をオンラインで最適化するプラットフォームを提供し、顧客の利便性向上とEC事業者の業務効率化を支援しています。 しかし、サービスの導入にあたっては、既存のECシステムや基幹システムとの連携に個別開発が必要となるケースもあり、導入時の負担が課題となっていました。

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こうした課題の解消に向け、Recustomerはこのたび、ハックルベリーが提供するEC特化型データ連携SaaS「CoreLink」のパートナープログラム「CoreLink Partner Program」に参画しました。 CoreLinkを活用したシステム連携を通じて、導入時の開発負担を軽減し、より多くのEC事業者へのサービス提供を目指します。

「CoreLink」は、EC事業者の基幹システムとECカート、モール、各種販売チャネルなどの間で、商品・在庫・顧客・売上・受注データといった情報を連携するEC特化型データ連携SaaSです。