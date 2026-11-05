Rebel Wolves、RPG『The Blood of Dawnwalker』開発方針とスタジオ文化を明かす

グローバルマーケティング責任者パヴェウ・パナシウク氏が語るRPG開発スタジオRebel Wolvesの理念。トレンド追求を拒否し、多様な選択肢と柔軟な働き方を重視する独自のエコシステムと今後の展開について詳述する。

RPG開発 スタジオ Rebel Wolves のグローバルマーケティング責任者である パヴェウ・パナシウク 氏が、同社の設立背景や ゲーム制作 における哲学、そして具体的な開発体制について詳細な説明を行った。このインタビューを通じて、同スタジオがRPGというジャンルに対してどのような想いを抱え、どのような世界観を描こうとしているのかが明らかになった。

本稿では、その中核となるRebel Wolvesが掲げる「RPGへの愛」というスローガンに基づいた姿勢を中心に、スタジオの内部様子や『The Blood of Dawnwalker』開発への取り組みを詳述する。同社の開発者たちは、過去に数多くのRPGを手がけてきた経験を持ち、それらの知見を活かして独自の作品を創り出している。

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RPG開発の理念と物語設計

Rebel Wolvesは『The Blood of Dawnwalker』というタイトルにおいて、単純な善と悪の対立構造にとらわれない、複雑で奥行きのある物語を重視している。これは同スタジオがRPGというジャンルに対して持つ深い愛情と理解から生まれたアプローチであり、プレイヤーに単なる正解を提示するのではなく、多様な視点から物語を体験させることを目指している。

開発チームは、単発のタイトルとして完結させるのではなく、『The Blood of Dawnwalker』を長期的に展開されるサーガの第一作目として位置付けている。この姿勢は、世界観の掘り下げを継続的に行い、プレイヤーとの長期的な関わりを構築しようとする意図を反映している。ジャンル変更の意図は全くなく、今後も一貫してRPGとしてこの世界を深化させていく計画だ。

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開発現場の情報共有と勤務形態

Rebel Wolvesの社内には、世界各国のゲーム雑誌で『The Blood of Dawnwalker』が表紙を飾った号が展示されており、その期待の高さを物語っている。日本の週刊ファミ通などの雑誌も並んでおり、国際的な注目度を示す証として大切に保管されている。これは単なる飾りではなく、開発者たちのモチベーション向上や、作品に対する誇りの表れでもある。

開発状況の報告は、戦闘システムの詳細やゲームプレイの進行状況といった技術的な側面だけでなく、次の社内パーティーの日程といった人事や経理に関する情報まで、全社員が共通して把握するようになっている。開発、経理、マーケティングといった部署を超えて、すべてのスタッフが同じ情報を共有することで、チーム全体の結束と透明性を高めている。

働き方の柔軟性も同スタジオの特徴の一つであり、スタッフはオフィス勤務、完全リモートワーク、あるいはその両方を組み合わせたハイブリッド勤務から、自分にとって最も効率的な方法を選べる。パヴェウ・パナシウク氏自身も、週3日はオフィスで作業し、残りの日は自宅にて仕事を行うというハイブリッドスタイルを採用している。この自由度は、創造性を最大限に引き出すための施策として定着している。

トレンド追従の拒否と独自の進化

トレンドを追い求めないというスタンスは、Rebel Wolvesの名称が示す「反逆者」というアイデンティティを体現している。パヴェウ・パナシウク氏は、トレンド追従を回避する理由として、自分たちが遊びたいと思えるもの、楽しめるものを作りたいという純粋な動機を挙げている。市場で人気があるからといって、ゲームの方向性を決定づけることはしない。

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もちろん、流行している要素が作品の質を高めるのであれば、検討して取り入れることはある。しかし、それはビジネス上の有利さを優先するためではなく、あくまで作品の完成度を上げるための手段として捉えている。大手スタジオで数々のRPGの開発に関わってきた経験を持つ開発者たちが、より自由な創作環境を求めて設立したのがRebel Wolvesである。

プレイヤーに多様な選択肢を委ねるゲームデザインと、開発者が自分に合った働き方を選び、情報を共有しながら作品を仕上げるという姿勢。これらの要素は、自由な創作を重んじるという根本的な考え方が通底しており、Rebel Wolves独自の開発エコシステムを形成している。今後の展開についても、RPGとしての深掘りが続くことが期待される。