カートリッジを用いてゲームの楽曲を正確にエミュレートして再生できるデバイスRetro Song Birdについて。1900タイトル以上に対応し、WAV書き出しやWEBカメラ機能も搭載。任天堂非公認の個人利用向け製品で2027年4月に発送予定。

といった楽曲鑑賞機能が実装されていることもあるが，「 Retro Song Bird 」はこうした機能のないゲームでも楽曲を楽しめる。 楽曲は カートリッジ から読み出されたあと，そのゲームのサウンドコードを使った「正確な エミュレーション 」で再生される。

チャンネルごとの出力やWAV形式での書き出しにも対応しており，現時点では1900本以上のゲームが使用可能で，今後，より多くのタイトルが使えるようになる予定だ。 を接続すれば「Retro Song Bird」を経由してWEBカメラとして使うこともできる。128×112ピクセル，秒間5フレームというスペックでオンラインミーティングに出席することも可能とのこと。

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Bird CartelのBrandon Malicoat氏は「『Retro Song Bird』は任天堂とは関係がなく，任天堂による承認も受けていない」「著作権で保護されたゲームのコードも含まれていない」「再生できるのはすべては，ユーザー自身が持つカートリッジのもの」とコメントしており，あくまで本製品は，自分が所持するカートリッジを使って個人として楽曲を楽しんだり，DTMに使ったりするための機器だ。 発送エリアには日本も含まれており，クラウドファンディングが成功すれば，「Retro Song Bird」は2027年4月に，特製バージョンは2027年5月に発送される予定だ。