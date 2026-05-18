Report of the sudden death of actor Toshio Kitamura's sister Japan

Owing to a statement made in writing, the pending information is that Toshio Kitamura's sister, Utsumi Dokichi, has passed away. Relying on information from her brother, the fateful detail was reported. Toshio Kitamura announced his sister's death, blaming the disease and the date of death as having occurred in Tokyo on April 27, 2026. She died at the age of 71.

書面にて\"齋藤敦子さん\"に関するご報告となります。 お兄様より、齋藤さんご逝去のご連絡をいただきました。 長年にわたり、日本映画ペンクラブの幹事を務め、貢献してくださった故人の急逝を悼み、謹んでおしらせいたします\"と追悼した。

兄\"齋藤昌之\"さんは\"2026年4月27日、享年71にて、病気のため都内で永眠いたしました。 \"（齋藤敦子 1954年8月22日静岡県沼津市生まれ）葬儀\-告別式は、本人の意思により、近親者で済ませました。 生前は皆さまにご厚情をたまわりましたこと、本人に代わりまして厚く御礼申し上げます\"と伝えた。

齋藤敦子さんは、1954年8月22日、静岡県沼津市生まれ\.



奈良女子大学哲学科卒業後、1980年に渡仏\.

パリで映画編集を学ぶ\.

4年後に帰国、株式会社フランス映画社宣伝部勤務を経て、フリーの映画評論家、字幕翻訳者に\.

国際批評家連盟（FIPRESCI）の一員としてカンヌやベルリンなどの国際映画祭、東京国際映画祭や東京フィルメックスでも日本映画の最前線を厳しく見つめるかたわら、映画界の今を仔細に取材し、河北新報を通じて日本の映画ファンに伝え続けた。 また長年、日本映画ペンクラブの幹事を務め、映画の評論\-出版に寄与した\





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