Remedy、サバイバルホラーTPS『Alan Wake 2』の売上200万本突破！開発費回収も完了

Remedy Entertainmentは、サバイバルホラーTPS『Alan Wake 2』の売上数が200万本を突破したことを発表しました。これは、開発費を含むマーケティング費用が回収されたことを意味します。発売後約1年でこの目標を達成し、 Remedyは今後同社が所有するゲームについてセルフパブリッシングを行う方針を明言しました。

Remedy Entertainment (以下、Remedy)は2月12日、サバイバルホラーTPS『 Alan Wake 2 』の売上数が200万本を突破したことを発表しました。これにより、開発費の回収も完了したことが報告されています。\『 Alan Wake 2 』は、2010年に発売され高い評価を得た『Alan Wake』シリーズの続編です。Remedyが開発を手がけ、 Epic Games のパブリッシングにより、2023年10月にPC( Epic Games ストア)/PS5/Xbox Series X|S向けに発売されました。本作には前作の主人公である人気サスペンス作家アラン・ウェイクに加え、新たにFBI捜査官のサーガ・アンダーソンがプレイアブルキャラクターとして登場します。闇の世界に囚われたアランと、現実の連続殺人事件を調査するサーガをそれぞれ操作し、相互に絡み合う物語を追っていきます。レビュー集積サイトMetacriticでは、本稿執筆時点でメタスコア約89、ユーザースコア約8.

5と高く評価されています。The Game Awards 2023では、Best Game Directionなど3部門で受賞を果たすなど、高い評価を受けています。\Remedyは2024年第4四半期、ならびに2024年度の業績報告を実施しました。このなかで『Alan Wake 2』の売上数が200万本を突破したことが明かされ、マーケティング費用を含む開発費が回収されたことも伝えられました。Epic Gamesによるパブリッシング費用が回収されたことから、2024年第4四半期には売上に対応するロイヤルティ収入(royalty income)を得られるようになったということです。\発売後約1年をかけてようやく開発・宣伝費を回収した『Alan Wake 2』。本作は2023年末には売上数が100万本を突破し、昨年2月には130万本を突破しました。初動4か月間の売れ行きはRemedyの過去作『Control』の3倍であったことも伝えられていました。とはいえ『Alan Wake 2』は発売後しばらくはマーケティング費用を含む開発コストを完全回収するには至っていなかったことも明かされていました(関連記事)。Remedyは当時、本作が高い評価を得ていることから長期的に売れ続けるという期待を示していました。そして今回は、狙い通りセールスを伸ばしてついに開発・宣伝費の回収に至ったわけですね。昨年10月には『Alan Wake 2』に向けてDLC「THE LAKE HOUSE」が配信されるなどの新展開もあり、売上を底上げした格好でしょう。\今回の業績発表の中でRemedyは、今後同社が所有するゲームについてセルフパブリッシングを行うことを表明しました。開発が進められている『FBC: Firebreak』と『Control 2』についてもすでにセルフパブリッシングのための準備ができているということです。ちなみにRemedyは昨年8月にAnnapurna Interactive(以下、Annapurna)との戦略的パートナーシップを締結しました。Annapurnaからは『Control 2』の予算の50%の出資を受け、代わりにAnnapurna側は『Control』と『Alan Wake』の映画化・テレビドラマ化などの展開を行うパートナーシップとなっています。また9月にRemedyはテンセントからも出資を受けています。高評価作品をさまざま手がけて実績を積んできたこともあり、新たな資金獲得にも繋がっているのでしょう。大きな出資を受けつつ、今後は自社パブリッシングで新作を打ち出す方針に転換するようです。業界での存在感を増しているRemedyの、創業30周年を迎える今年の動向も注視されます。\『Alan Wake 2』はPC(Epic Gamesストア)/PS5/Xbox Series X|S向けに発売中 です





