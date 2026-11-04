Remedyの新作『CONTROL Resonant』が売上100万本突破、決算で大幅黒字化

フィンランドのゲーム開発会社Remedyは、続編『CONTROL Resonant』の売上100万本突破と、2026年第三四半期の大幅な黒字転換を発表した。

フィンランド を本拠地とするゲーム開発企業、 Remedy Entertainmentは、2026年10月に発売されたアクションゲーム『CONTROL Resonant』の売上枚数が100万本を突破したと発表した。このタイトルは、前年の大ヒット作『CONTROL』の続編として開発され、ゲーム市場において大きな注目を集めている。

ディラン主人公の新章と接近戦システム

『CONTROL Resonant』は、主人公を弟のディラン・フェイデンに切り替えた物語となっている。前作では、政府の機密機関FBCの本部であるオールデスト・ハウスに侵入した異世界の脅威ヒスと、彼に狂気によって飲まれたディランの対立が描かれた。一方、本作では崩壊したマンハッタンを舞台に、ディランが変形する近接武器「Aberrant（アベーラント）」を駆使して戦う姿が描かれている。

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前作が変形銃を用いたシューターアクションであったのに対し、本作では激しい近接戦闘が中心となる設計だ。このシステム変更により、プレイヤーは正体不明の宇宙的存在へと立ち向かう緊迫した体験をできるようになっている。開発元のRemedyは、この新しい戦闘メカニクスを通じて、シリーズの多様性を示そうとしている。

4万3000人が同時接続、高評価維持

本作の発表直後から、その人気は顕著な数値で示されている。リリース直後のテスト段階において、最大同時接続プレイヤー数が約4万3000人を記録するという驚異的な的数字を叩き出した。これは、単一のゲームタイトルとしては非常に高い接続数を示す指標である。

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10月16日には、累計売上100万本というマイルストーンを突破した。また、評価面でも高い支持を集めており、現在までに1万4500件のユーザー評価のうち、91％が好評を投じている。この高い満足度により、Steamなどのプラットフォーム上では「非常に好評」というステータスを獲得している。ユーザーからのフィードバックは、ゲームのクオリティと楽しさを裏付けるものとなっている。

売上高48.2％増、赤字から黒字へ転換

Remedyが発表した2026年第三四半期（1月～9月）の決算データは、このゲームの大ヒットが企業業績に与えた影響を如実に示している。当該期間の売上高は6290万ユーロ（約111億円）となり、前年同期の4250万ユーロ（約75億円）と比較して、48.2％の増加を記録した。これは、単なる成長ではなく、劇的な拡大を意味する数字である。

特に注目すべきは、2026年7月～9月にかけての四半期データだ。この期間の売上は3960万ユーロ（約70億円）に達し、前年同期比でなんと226％、つまり3倍以上の売上高を記録している。この急激な増加は、9月の本作発売とその後のセールスが、企業の財務体質に直接的かつ強力な好影響をもたらしたことを示している。

営業利益黒字化、今後の見通し

売上増加分だけでなく、利益面でも大きな改善が見られた。前年同期には1640万ユーロ（約30億円）の営業赤字であったが、今期は60万ユーロ（約1億円）の黒字に転じた。この黒字化は、開発コストの回収が順調に進んでいること、および新規タイトルによる収益化が成功していることの証左である。

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Remedyは1995年に設立された歴史ある企業であり、『Max Payne』シリーズや『Alan Wake』シリーズなどの開発でも知られている。今回、『CONTROL Resonant』の大成功により、企業はより安定した収益基盤を獲得した。今後は、この黒字化を基盤として、新たなプロジェクトへの投資や、既存シリーズの継続的な展開が期待される。ゲームファンにとっては、高品質なタイトルが生まれる環境が整いつつあることを意味する。