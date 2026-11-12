Relicがセカンドハートに出資、北陸発ディープテックファンドT-CAFで社会実装を推進

Relicは北陸発ディープテックファンドT-CAFを通じてセカンドハートに出資し、経済合理性と社会インパクトの両立を目指す事業共創を開始した。北陸の大学研究成果の事業化が加速する。

株式会社 Relic （本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO： 北嶋貴朗 ）は、無限責任組合員であるToyama Co-Accel投資事業有限責任組合（ Toyama Co-Accel Fund 、通称： T-CAF ）を通じて、株式会社 セカンドハート （本社：京都府京都市、代表取締役CEO：石田幸広）のシードエクステンションラウンドにおいて出資を実行したと発表した。この出資により、 Relic は セカンドハート の事業成長を後押しする資本パートナーとしての役割を強化する。

出資の経緯と起業家への期待

Relicとセカンドハート、そして石田幸広CEOとの出会いは、2023年の夏にまで遡る。当時、経済産業省とJETROが推進する「J-StarX」のシリコンバレー派遣プログラムがきっかけとなり、両者は繋がりを深めた。Relicは、石田CEOがそのプログラム以降、多様なステークホルダーを巻き込みながら、事業仮説の検証と実証を愚直に積み重ねてきた実行力を高く評価している。

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Relicの視点では、優れた技術力や高い社会的意義を持つだけでは、ビジネスとしての成長は保証されない。顧客に選ばれ続ける価値を確立し、経済合理性と社会的インパクトという両方の軸を同時に満たしてこそ、真の意味での社会実装が実現すると考えている。セカンドハートは、この難題に挑戦し続ける企業としてRelicの戦略的パートナー候補として見なされた。

T-CAFファンドの特性と出資構造

T-CAFは、富山大学を起点とし、北陸地域の国公私立大学が有する研究成果の事業化と社会実装を目的とした、事業共創型のディープテックファンドである。2026年3月27日には、文部科学大臣および経済産業大臣より、産業競争力強化法に基づく「特定研究成果活用支援事業」の認定を取得した。その後、2026年6月30日にかけてファーストクローズを完了している。

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北陸エリアにおいて、全ての国公私立大学を対象にしたディープテック特化ファンドとしては初の取り組みとなる。Relicが無限責任組合員（GP）を務め、株式会社北陸銀行がリードLP（有限責任組合員）を務める構成となっている。また、研究シーズの提供も担う国立大学法人富山大学をはじめ、地域の企業や個人投資家が出資に参加している。

支援分野と5年間の投資目標

T-CAFは、富山大学、北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）、金沢大学、福井大学等の研究シーズを対象に、4つの重点分野で支援を行う。それらはライフサイエンス、環境化学、マテリアルサイエンス、および地域社会課題解決の各分野である。運用開始から5年間で25社程度への投資実行を目標としており、北陸発の新たなイノベーション創出を加速させる構えだ。

Relic自身は、日本を代表する大企業を中心に、新規事業やオープンイノベーション、AX（アグメンテッドエクゼキューション）、DX（デジタルトランスフォーメーション）を構想で終わらせない「事業共創カンパニー」を自称している。大企業特有の壁や制約を、Relicが事業主体となる独自の出島共創スキームで突破し、ビジネス、テクノロジー、クリエイティブを完備する日本最大級のBTC（Business, Technology, Creative）組織で戦略から実装、グロースまで一気通貫で実行する。

Relicの事業共創と市場での地位

Relicは、自社でも多様な事業やスタートアップを生み出し、売上高100億円を突破した事業家集団である。AIやハードウェアを始め、ディープテック領域まで幅広く対応する専門家集団でもあり、独自のプロダクトや運営するVC（ベンチャーキャピタル）／CVC（企業投資部門）ファンドからの出資も含めた統合的なイノベーションマネジメントを提供している。

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新規事業領域におけるリーディングカンパニーとして国内シェアNo.1（※2）を誇り、全国18都道府県に構える拠点から、5,000社超の事業開発や共同事業、JV（合弁事業）に携わってきた。Relicは、唯一無二の事業共創パートナーとして、セカンドハートをはじめとする投資先企業と連携し、社会的課題の解決と経済成長の両立を目指す。