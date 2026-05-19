Redmi Pad SE 8.7 4GがAmazonプライム会員限定で1万5,980円で販売中

Amazonプライム会員限定のRedmiブランドのAndroidタブレット、RedmiPad SE 8.7 4Gが Amazonプライム会員を対象に直近価格から5,220円引きのセール価格で販売されている。直近価格で5日前にもAmazonプライム会員限定で販売していた。今回のセールでは1万5,980円で販売されます。

Amazon において、 Redmi ブランドのAndroidタブレット、 Redmi Pad SE 8.7 4Gが、直近価格から5,220円引きの1万5,980円で販売されている。 同製品は Amazon プライム会員限定の早急販売で、5日前にも同ようなセール価格で販売されていた。

Redmi Pad SE 8.7 4Gは、8.7型および1,340×800ドットの液晶ディスプレイを備えたAndroidタブレットで、リフレッシュレートは90Hz。 また、4G LTE通信をサポートし、デュアルSIMにも対応する。 本体はAndroid 14ベースのXiaomi Hyper OS搭載とおり、SoCはMediaTek Helio G85、メモリは4GB、ストレージは128GB、microSDカードスロットを備えているため、最大2TBまで利用できる。 駆動には、スピーカーを内蔵したDolby Atmosに対応している。

さらに、T8015モデルも11型および1,920×1,200ドットのIPS液晶ディスプレイを搭載するAndroidタブレット、リフレッシュレートは90Hz。 SoCはMediaTek G99搭載、メモリは6GB(仮想メモリ拡張10GB)、ストレージは128GBのほか、最大1TB対応のmicroSDカードスロットも備えている。 OSはAndroid 15





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