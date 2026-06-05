QREATIONが新たな表現手法を取り入れた『ニューヒロインは私！』を紹介します。

近年、生成AIの進化によって映像・画像などの表現手法は大きく広がり、コンテンツ制作のあり方そのものが変化し始めています。 一方で私たちは、テクノロジーが進化するほど、「どんな想いで作品を生み出すか」「どんなメッセージを伝えたいのか」などといった、クリエイターの創造力や感性は、これまで以上に重要になると考えています。

QREATIONでは、AIをクリエイターに代わる存在ではなく、「クリエイターの創造力を拡張するための新しい表現ツール」として位置づけています。 また、IP活用における著作権等の取り扱いに配慮した独自ガイドラインのもと、芸能事務所・ブランド企業・テレビ局をはじめとするパートナーの皆様が、安心して共創できる制作体制を整えています。 演出伊吹（QREATION） 日々コンテンツをつくる中で、「本当はもっとこんな世界観を届けたい」「こういう表現に挑戦したい」と思っていても、現実的な制約によって実現できないことが数多くありました。

今回『ニューヒロインは私！ 』では、新しい表現手法を取り入れることで、これまで難しかった演出や世界観を形にしながら、「自分らしく生きていい」というメッセージを、今を生きる女の子たちの物語として描いています。 これからも、実写だけでは実現できなかった表現や、新しいコンテンツ体験に挑戦しながら、人の心が動くエンタメを届けていきたいと思っています！ 『ニューヒロインは私！

』は、「自分らしく生きること」をテーマにした作品です。 長浜広奈さん、平松想乃さん、向井怜衣さん、多田梨音さんという今の時代を象徴するキャストの皆さんとともに、「自らの人生を自らの意志で切り拓く」ヒロイン像を描いています。 また本作では、AIクリエイティブ界を牽引する宮城さんとタッグを組み、クリエイターの想像力と新しいテクノロジーを掛け合わせることで、これまでにない新しいコンテンツづくりに挑戦しました。

今回の挑戦を通じて、どれだけ技術が進化しても、「何を伝えたいのか」「どんな感情を届けたいのか」という、コンテンツづくりの本質は変わらないことを改めて実感しています





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QREATION ニューヒロインは私！ 新たな表現手法 AIクリエイティブ コンテンツづくり

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