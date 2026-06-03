QPS研究所とKSATのパートナーシップで準リアルタイム観測データ提供サービスを実現

世界トップレベルの小型SAR衛星「QPS-SAR」の開発・製造・運用を行う株式会社QPS研究所は、ノルウェーの地上局サービスプロバイダであるKongsberg Satellite Service社（以下KSAT）との長期的なパートナーシップを締結し、6月3日（水）に調印セレモニーを開催しました。このパートナーシップにより、QPS研究所は2030年に36機のQPS-SARによるコンステレーションの構築を目指しています。また、KSATは小型衛星およびメガコンステレーション向けに設計された完全自動化地上局サービス「KSATlite」を提供し、QPS研究所のコンステレーション拡大に協力します。

QPS研究所 と KSAT の パートナーシップ で 準リアルタイム観測データ提供サービス を実現。 世界トップレベルの 小型SAR衛星 「QPS-SAR」の開発・製造・運用を行う株式会社 QPS研究所 は、ノルウェーの地上局サービスプロバイダであるKongsberg Satellite Service社（以下 KSAT ）との長期的な パートナーシップ を締結し、6月3日（水）に調印セレモニーを開催しました。

このパートナーシップにより、QPS研究所は2030年に36機のQPS-SARによるコンステレーションの構築を目指しています。 また、KSATは小型衛星およびメガコンステレーション向けに設計された完全自動化地上局サービス「KSATlite」を提供し、QPS研究所のコンステレーション拡大に協力します。 KSATアジア代表兼日本法人代表のKenneth Olafsson氏は、QPS研究所とのパートナーシップを光栄に思うコメントを出しています。

QPS研究所は、高収納性と軽量な大型展開式アンテナを用いて、従来のSAR衛星の20分の1の質量、100分の1のコストとなる高精細小型SAR衛星「QPS-SAR」を開発しました。 この衛星は、民間SAR衛星で世界トップレベルの46cm分解能の画像取得が可能です。 現在、QPS研究所は9機の衛星を運用中で、2028年5月末までに24機、そして2030年に36機の衛星コンステレーションで平均10分間隔という準リアルタイム観測データ提供サービスを目指しています。

KSATは、世界中で40以上の地上局を運営する地上ネットワークおよび地球観測サービスのリーディングプロバイダーであり、ミッションのライフサイクル全体を通じて信頼性の高い宇宙・地上間通信およびデータサービスを提供しています。 QPS研究所は、九州大学での小型人工衛星開発の技術をベースに、国内外で衛星開発やスペースデブリへの取り組みに携わってきたパイオニア的存在であり、北部九州を中心とする全国25社以上のパートナー企業に支えられています





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QPS研究所 KSAT 小型SAR衛星 準リアルタイム観測データ提供サービス パートナーシップ

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