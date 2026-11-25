QPS研究所が北部九州のパートナーと開発した小型SAR衛星「ワダツミ-II」のファーストライト画像を公開。高精度な地表観測データの実証と、災害対応などへの活用が期待されます。

QPS研究所 は2026年11月25日、 小型SAR衛星 QPS-SAR20号機「 ワダツミ-II 」が取得した初の試験観測画像（ ファーストライト ）7枚を正式に公開した。

この衛星は米国ロケット・ラボ社のロケット「Electron」に積まれ、ミッション名「The Sea God Surveys 「海の神が見渡す」」のもと、日本時間11月3日1時41分に打ち上げられた。打ち上げから約50分で衛星分離に成功し、さらに約30分後には地上との初交信を実現した。

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その後、同日早朝に収納型アンテナの展開が行われ、衛星機器の調整を経て本日の画像公開に至っている。QPS研究所の大西俊輔代表取締役社長兼CEOは、初期運用から初画像取得までのプロセスを完璧に遂行したエンジニアチームおよび、衛星開発に携わった北部九州を中心とする全国25社以上のパートナー企業に対し、深い謝意を示した。

「ワダツミ-II」の技術性能と観測モード

QPS-SAR20号機「ワダツミ-II」は、分解能1.8mの通常モード（ストリップマップモード）と、分解能46cmの高精細モード（スポットライトモード）の二つの観測能力を併せ持つ。公開されたファーストライト画像は、衛星の機能を試験・調整する過程で最初に確認できた試験データであり、衛星の正常な稼働を示す重要な証拠となっている。

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画像化された際の1ピクセルの大きさは、通常モードではアジマス分解能1.8m相当、スポットライトモードではアジマス分解能46cm相当に設定されている。ただし、レンジ分解解像度については観測条件によって可変となるため、状況に応じた最適なデータ取得が可能となっている。

観測活動は11月19日から開始されており、本日時点で20号機のファーストライト画像7枚が発表されている。これにより、QPS研究所は高精細な地表データを即座に提供できる体制が整ったことを証明した。

コンステレーションの拡大と社会実装の意義

QPS研究所の大西俊輔CEOは、衛星が1機増えるごとにコンステレーションがより密になり、地表をより迅速に観測できるようになると述べている。現在、国内外を問わず「必要な時に、確実に現場の状況を把握したい」という需要がかつてないほど高まっていると指摘した。

QPS-SARによるデータは、災害発生時の初動対応や重要インフラの保全、さらには資源や環境のモニタリングなど、世界中の人々の暮らしと安全を守るために不可欠な情報源である。36機を大幅に超える大規模コンステレーションの構築へと歩みを進める中で、九州発の宇宙技術で世界の社会課題に立ち向かうというビジョンを示した。

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このプロジェクトはQPS研究所単独ではなく、北部九州を中心としたパートナー企業との協業により実現している。この連携は、宇宙技術の開発から製造、運用に至るまでのサプライチェーンを強化し、持続可能な宇宙インフラの構築に貢献している。

今後の運用計画と期待される影響

公開された画像は、衛星機器の調整状況を確認するための試験データであるが、その後の本格的な観測データは実社会での活用へ向けた基盤となる。QPS研究所は、引き続き九州発の宇宙技術を活用し、未来を支える新たなインフラを築いていく方針である。

この成功は、小型SAR衛星の開発・製造・運用を行うQPS研究所の技術力を世界に示すものとなった。今後、より多くの衛星が軌道に投入されることで、全球規模での高頻度な観測網が完成し、気候変動監視や都市計画、農業管理など多岐にわたる分野でのデータ活用が加速すると見込まれる。

パートナー各社との協力は、この大規模コンステレーションの実現における鍵となっており、地域経済の活性化にも寄与している。QPS研究所は、これからも最新の技術革新を続け、宇宙産業におけるリーダーとしての地位を確固たるものにしていく。