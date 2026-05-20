Q3、Q3 Sportbackで全モデルチェンジ。エクステリア・インテリア進化やSUV・クーペデザイン融合、子会社e-tronGT2例目SUV採用など

アウディQ3シリーズの第3世代となる新型が、デザイン・デジタル機能・効率性のすべてにおいて大幅な進化を遂げている。

日本市場では2020年以来、約6年ぶりのフルモデルチェンジとなる。 アウディQ3シリーズは2011年の初代モデル導入以来、全世界で累計200万台以上を販売するベストセラーモデルだ。

第3世代となる新型は、デザイン・デジタル機能・効率性のすべてにおいて大幅な進化を遂げている。 新型のエクステリアは、八角形のシングルフレームグリルからリヤライトへと続くシャープな水平ショルダーラインと、初代クワトロを彷彿とさせる力強いブリスターフェンダーが特徴だ。 SUVの力強さとクーペの優美さを融合させたデザインで、車両全体に躍動感と立体感をもたらしている。 Q3 Sportbackは、ルーフラインがQ3より約30mm低く設定され、よりスポーティなシルエットを実現。

空気抵抗係数（Cd値）は0.30で、先代モデルと比べて空力性能と静粛性が大幅に改善されている。 全モデルにレッドブレーキキャリパーを標準装備する。 インテリアには、これまで上位モデルで採用してきたデジタルステージをプレミアムコンパクトセグメントで初めて導入した。11.9インチのバーチャルコックピットプラスと12.8インチのMMIタッチディスプレイで構成される「MMIパノラマディスプレイ」が、視認性と操作性を高める。 ステアリングホイールには、アウディブランドで初めて2本のステアリングコラムレバーを統合。

右側がシフトセレクター、左側がターンシグナル・ライトコントロール・ワイパー操作を担う。 ラゲッジスペースはQ3が最大1386L、Q3 Sportbackが最大1289Lを確保している。 オプション（110kWグレード）または標準装備（150kWグレード）となるデジタルマトリクスLEDヘッドライトは、幅約13mmのモジュールに2万560s個のマイクロLEDを搭載。 路面にラインを投影して車線中央走行をアシストする「オリエンテーションライト」や、車線変更時に方向指示器と連動する「レーンライト」など、高度な機能を実現している。

デジタルライトシグナクターはMMIから4パターン選択可能だ。 リヤには連続したLEDライトストリップとイルミネーテッドアウディリングスをコンパクトセグメントとして初めて標準装備。 インテリアには最大30色から選べるマルチカラーアンビエントライティングを標準装備している





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